KNMI maakt broncode nieuwe weerapp opensource

Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut maakt de broncode van de eind 2024 uitgebrachte weerapp opensource. Iedereen kan de broncode van de iOS- en Android-app inzien en gebruiken, evenals de api waarmee weerinformatie opgevraagd kan worden.

Het opensource maken van de broncode van de app werd bij de release van de vernieuwde KNMI-app in november van 2024 al aangekondigd. De code is nu ook daadwerkelijk beschikbaar via GitLab. De broncode en de weergegevens die het weerinstituut verzamelt en via een api openbaar beschikbaar stelt, zijn daarmee in principe voor iedereen te downloaden en gebruiken.

De vernieuwde KNMI-app is in de eerste plaats bedoeld om gebruikers te waarschuwen voor extreem weer. Na de initiële release eind 2024 bracht het overheidsorgaan daarnaast een nieuwe functie uit waarmee gebruikers locatiespecifieke waarschuwingen en radarbeelden kunnen krijgen. Commerciële weerapps zoals Buienradar, Weeronline en Buienalarm klaagden het KNMI hiervoor aan. De belangenorganisatie Nederlandse Vereniging van Weerbedrijven claimt dat lokale weersverwachtingen aanbieden niet hoort bij de wettelijke taken van het KNMI en dat het gratis aanbieden van deze informatie concurrentiemogelijkheden voor de commerciële apps belemmert.