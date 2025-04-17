Deezer: achttien procent van de nieuwe geüploade muziek is door AI gegenereerd

Achttien procent van alle muziek die dagelijks geüpload wordt naar Deezer is door AI gegenereerd. Dat is bijna twee keer zoveel als in januari 2025, toen het nog om tien procent ging, zo constateert de muziekstreamingdienst op basis van een eigen AI-detectietool.

In absolute aantallen worden dagelijks 20.000 tracks die volledig door AI gegenereerd zijn geüpload, zegt Deezer. "Generatieve AI heeft de potentie om een positieve impact te maken op muziekcreatie en -consumptie, maar we moeten deze ontwikkeling verantwoord en met zorg aanvliegen, om de rechten en omzet van artiesten en schrijvers te beschermen, terwijl we transparant blijven naar de fans", zegt Aurelien Herault, Chief Innovation Officer bij Deezer.

Deezer gebruikt daar sinds januari zijn AI-muziekdetectietool voor. Deze tool kan volgens het platform honderd procent van de AI-gegenereerde muziek herkennen die met de meestgebruikte modellen gemaakt is, zoals Suno en Udio. Daarnaast kan het muziek die met andere AI-modellen gemaakt is herkennen, mits daar relevante datavoorbeelden van zijn.

Door Eveline Meijer

Nieuwsredacteur

Feedback • 17-04-2025 16:20 89

17-04-2025 • 16:20

89

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Reacties (89)

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Ma.rkus.nl 17 april 2025 16:27
Er zijn intussen middelen ontwikkeld om muziekbestanden te maken die AI-algoritmes "vervuilen" met onzin, terwijl het voor menselijke luisteraars heel normaal klinkt. En inderdaad kan AI-gegenereerde muziek nu 100% herkend worden. Dat zijn twee belangrijke stappen geweest. De muzikant Benn Jordan is er vol mee bezig en heeft er een leuk verslag over gemaakt: YouTube: The Art Of Poison-Pilling Music Files
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @Ma.rkus.nl18 april 2025 09:02
En inderdaad kan AI-gegenereerde muziek nu 100% herkend worden.
Muziek die van een fingerprint is voorzien wel ja. Alle andere AI output helaas niet, zeker niet met 100% zekerheid.
jeffhuys @Ma.rkus.nl17 april 2025 17:14
Zoals altijd, kat-en-muisspel. Dit gaat nog lang zo door.
xpsj @Ma.rkus.nl17 april 2025 17:21
Mooie techniek inderdaad! Hopelijk kunnen ze dit automatisch integreren bij (digitale) releases. Momenteel kost het helaas nog teveel compute maar dit zal op termijn ook wel geoptimaliseerd kunnen worden.
Brandforward @Ma.rkus.nl17 april 2025 18:49
Benn Jordan aka The Flashbulb maakt naast poison pilled music files echt fantastische elektronische muziek.

Hij heeft tijden geleden zijn eigen album Arboreal zelf op torrent sites gereleased met een textfile erbij waar je hem vrijwillig een bedrag kon doneren. Ik heb hem destijds wat centjes gestuurd. Sympathieke gast.
Diablo_GT @Ma.rkus.nl18 april 2025 07:38
Je hebt geen AI nodig om muziek te maken of te vervuilen, terwijl het ook normaal/ goed klinkt.

Prisencolinensinainciusol https://g.co/kgs/BG5wk7e
MPC60 17 april 2025 16:48
De doodsteek voor de creativiteit dit soort dingen. Helaas een hele donkere kant van ai.
jeffhuys @MPC6017 april 2025 17:16
Ik snap de haat, maar creativiteit is niet minder geworden toch? Ik ben niet gestopt met muziek maken omdat AI dat nu ook kan. Ik doe het omdat ik het leuk vind.
Robbierut4 @jeffhuys17 april 2025 17:57
Creativiteit misschien niet. Maar de verdienmogelijkheden van artiesten komen wel onder druk te staan hiermee.
Dat zorgt er vervolgens voor dat ze het niet kunnen veroorloven om full-time muzikant te zijn, en dus minder tijd/energie hebben om muziek te maken en uit te brengen.

En dat omdat een paar grote tech bedrijven nog meer winst willen maken dan ze nu al doen.
ErikT738 @Robbierut418 april 2025 07:34
Men heeft het altijd over "grote bedrijven die meer winst willen maken", maar zijn het niet vooral hobbyisten die hun AI creaties online zetten? De mogelijkheid om geld te verdienen zullen misschien krimpen voor traditionele artiesten, maar hobbyisten krijgen nu ook de kans om het tegen de gevestigde orde op te nemen (vooral op het gebied van film en animatie, waar je zonder miljoenen aan budget niet iets kon maken wat er fatsoenlijk uit zag).
Asitis @ErikT73818 april 2025 12:14
Nou, het zijn startups en bedrijven die investeren in de tools die hobbyisten gebruiken. Die hobbyisten worden gelokt met de belofte van snel en makkelijk geld verdienen terwijl ze maandelijks betalen voor de tools om dat mogelijk te maken.
Ik ben het met je eens dat het vooral de hobbyisten zijn die het zo zullen gebruiken, maar zij _maken_ die markt niet
Ricco02 @Robbierut418 april 2025 11:35
Ja, of de artiest moet zich aanpassen.

Ik kan me erg goed voorstellen dat over 100 jaar de muziekartiest niemand minder is dan iemand die een AI goed genoeg kan aansturen om goede muziek te kunnen genereren.

Ik zie het meer als de vorm van artistieke creativiteit dat verschuift. De creativiteit is er, de tools waar het mee gemaakt word veranderen.

Met deze kijk is het voor mij in iedergeval minder pessimistisch. Ik ben geen muziek artiest, maar wel programmeur. En iedereen is bang dat AI/LLM hun baan overneemt. Maar ik blijf het toch altijd als een tool zien wat een verlengstuk is van mijn werk.

En ik denk dat artiesten dat op die manier ook goed kunnen gebruiken.
watabstract @Robbierut418 april 2025 16:57
Het is dus vooral de doodsteek voor commerciele muziek maar daar kan ik geen traan om laten. Het maakt mij echt geen zak uit als daardoor de Taylor Swifts van deze planeet minder platen verkopen omdat die toch al automatisch gegenereerde pulp van haar nu ook door AI ingezongen kan worden. Echte muzikanten leven overwegend van concerten, festivals, feesten, partijen en dus van live performances en het lijkt mij alleen maar winst als die hierdoor weer boven komen drijven. Deze mensen maken tenminste ook echt eigen, unieke muziek. Materiaal met een ziel en geen massaproduct.
Robbierut4 @watabstract19 april 2025 15:13
Fijn dat jij de definitieve autoriteit bent over wat een "echte muzikant" is.

Grappig genoeg heb je het juist wel volledig mis. Juist de kleinere muzikanten halen weinig inkomsten uit optreden.
Ik ben bekend met een lokaal podium, de gage die muzikanten daar krijgen ligt meestal tussen de 750-1000 euro per avond. Dat is voor de hele act.
Daar moeten dan al hun eigen onkosten nog vanaf, vervoer naar het podium, etc. Dan splitten ze het met zijn allen, hou je misschien 200 euro over per muzikant. En dan moet daar nog alle belasting vanaf, verzekeringen, etc.

Gaan touren is vaak verlieslatend omdat je dan ook nog kosten hebt voor overnachtingen etc.

De echte inkomsten komen van cd verkopen en tegenwoordig streaming inkomsten.
watabstract @Robbierut419 april 2025 15:42
Ik mag mijn eigen mening hebben over wat ik echte muziek vind dus dat stukje typisch Nederlands sarcasme is niet nodig. Dankjewel.

Het moeilijke bestaan als bandje is mij bekend maar dat is van alle tijden en daar gaat AI geen invloed op hebben. Dat moeilijke bestaan is dus een op zichzelf staand gegeven. Ik heb er in ieder geval veel meer respect voor dan een Swift die bij 1 van de handvol grote producenten van generieke popmuziek gaat shoppen voor een nieuw hitje. Eerlijk gezegd snap ik niet eens waar je op aanslaat want jij hebt het over hele andere problematiek dan het artikel.
Robbierut4 @watabstract19 april 2025 15:47
Eerlijk gezegd snap ik niet eens waar je op aanslaat want jij hebt het over hele andere problematiek dan het artikel.
Jij claimt dat "echte muzikanten" overwegend leven van concerten,festivals, feesten en partijen.

Dat is leuk zeggen, maar dus gewoon niet waar. Optreden (tenzij je een mega commercieel succes bent) is nauwelijks geld in te verdienen en regelmatig verlieslatend.

Als je dan ook nog de streaming inkomsten gaat minderen doordat mensen AI gegenereerde muziek afspelen in plaats van hun muziek, blijft er dus geen inkomstenbron over.
watabstract @Robbierut419 april 2025 16:12
Optreden levert meer op dan alleen maar het geld zelf. Het genereert naamsbekendheid en andere verkoop. Dat kun je dus ook als een jarenlange investering zien in je naamsbekendheid. Dat niet iedereen dat geld er uiteindelijk weer uithaalt, is natuurlijk helemaal waar maar de mensen die doet doen, doen dat vanuit een passie en als je er dan uiteindelijk van kan gaan leven dan is dat mooi meegenomen. Als het uiteindelijk niet werkt dan zul je wat anders moeten gaan doen. Dat is met zoveel zaken zo. Ondernemers starten gemiddeld ook meerdere ondernemingen gedurende hun leven vooraleer ze succesvol zijn. Succes komt nu eenmaal nooit aanwaaien.

In de artistieke wereld is het sowieso lastig overleven. Dat geldt ook voor beginnende schilders, beeldhouwers, filmmakers, noem maar op. Ervan kunnen gaan leven is voor maar voor weinigen weggelegd en daar gaat AI niks aan veranderen.

Ik geloof er dus niks van dat AI gaat concurreren met bijv bandjes. Al was het maar omdat je dan nooit naar een optreden kan. En de mensen die toch al puur commerciele muziek luisteren, spekken toch al met name de zakken van de producenten dus ook daar gaat AI weinig aan veranderen. Of Spotify gaat zelf straks aan de lopende band muziek met AI produceren en uitbrengen zodat ze geen muziek van derden meer nodig hebben maar dat spreekt toch al een doelgroep aan die niet door live muziek wordt gepakt.

Ik zie AI ook niet snel echt nieuw materiaal produceren. Al die modellen worden getraind met bestaand werk. Echte vernieuwing zal toch vanuit het menselijk brein moeten komen. Dat geldt voor muziek. film, wetenschap.. Alles waar menselijke creativiteit centraal staat. AI gaat dat gat nog heel lang niet kunnen opvullen.
BlaDeKke @jeffhuys17 april 2025 18:23
We moeten wel door een grotere beerput waden om tot jou handgemaakte creaties te komen.
zordaz @MPC6017 april 2025 17:16
Idd. Het liefst zou je AI vooral toch gebruiken voor de rotklusjes... Dan is deze kant van AI inderdaad pijnlijk en misschien ook wel extra kwalijk. Creativiteit is een fundamenteel iets voor de mensheid.
FooLsKi @zordaz17 april 2025 18:16
Ik zou nou niet willen stellen dat met AI gemaakte muziek geen creativiteit omvat. Sure, je kunt lui een vage prompt opstellen á la "een reggaeliedje over vakantie" maar je kunt ook zelf de tekst schrijven, het nummer arrangeren, heck, zelfs welke maat, welke noten (en in welke volgorde), etc.
Het is voor mij (en velen met mij) iig een leuke creatieve outlet, ideaal wanneer je niet de talenten en/of de muzikale connecties hebt om een band te vormen. De muziek die ik maak is dan ook wat ik zelf leuk vind en waar ik zin in heb. Ik kan rustig een paar uur zoet zijn met een tekst schrijven, nummer arrangeren, aanpassen, opnieuw maken, remasteren omdat de geluidskwaliteit enigszins poep is, etc.
DdeM @FooLsKi17 april 2025 18:28
Maar als je al die dingen doet, wat doet de AI dan nog? Met de juiste instrumenten afspelen? Zo ja, daar heb je geen AI voor nodig, daar zijn al 1001 (gratis) applicaties voor.
FooLsKi @DdeM17 april 2025 18:39
Het ligt aan je kennisniveau, denk ik. Ik ben zelf niet muzikaal genoeg om in noten te kunnen denken en ben in mijn tienerjaren nooit verder gekomen dan een beetje halfbakken drummen in een 'bandje' met wat vrienden die halfbakken (bas)gitaar speelden :+
En in plaats van allerlei applicaties te moeten leren kan ik lekker klooien met metatags, muziekstijlen mengen en maken wat ik zelf leuk vind. Ik volg ook bijv. een account op Suno die de muziek voor de game die 'ie aan het ontwikkelen is (Stratosphere) met Suno maakt. Eigen teksten, hele backstories voor personen uit de game, you name it.
locke960 @zordaz17 april 2025 17:53
Dat gebeurt toch ook? Aan de lopende band low-effort content maken en uploaden naar Spotify of YouTube is een rotklus. Het is veel makkelijker geld verdienen als je het een AI kunt laten doen.
DJ Henk @zordaz18 april 2025 07:33
Idd. Het liefst zou je AI vooral toch gebruiken voor de rotklusjes... Dan is deze kant van AI inderdaad pijnlijk en misschien ook wel extra kwalijk. Creativiteit is een fundamenteel iets voor de mensheid.
Hoezo is het pijnlijk?

Creativiteit is voor de mens een fundamenteel iets, omdat het de mogelijkheid biedt iets van jezelf te communiceren aan anderen. Een AI kan nooit van jouw innerlijk een liedje maken, tenminste niet tot we zover komen dat het ook gedachten kan lezen. Muziek maken is, om met de dichter Willem Kloos te spreken, "de aller-individueelste expressie van de aller-individueelste emotie".

Ook al is een AI veel beter in muziek maken dan jij, in de zin dat het technische beter in elkaar zit, of dat het makkelijker in het gehoor ligt, dan nog heeft die AI niet jouw emotie tot uitdrukking gebracht. Tenzij jij degene bent die de AI aangestuurd heeft om tot dit resultaat te komen. Maar dan was de AI gewoon een ander instrument.
WillySis @MPC6017 april 2025 19:17
Zeker niet. Het meeste wat AI is maar matig van kwaliteit of klinkt nogal standaard.
Wil je echt wat leuks maken, dan zal je een aantal nummers moeten maken, prompt aanpassen, weer een paar keer proberen van de beste wat instrumenten opnieuw in laten spelen, instrumenten verwijderen of toevoegen. De tekst is matig en als je daar ook wat leuks van wilt maken zul je die ook moeten aanpassen of herschrijven.

Wat wel veranderd is dat je met beperkte muziekkennis en zonder dat je moten kunt lezen of een instrument kunt bespelen, al helpt het wel als je echt een herkenbaar "eigen" stijl wilt ontwikkelen.
ErikT738 @MPC6017 april 2025 17:49
Waarom is het de doodsteek voor creativiteit, en niet vergelijkbaar met een synthesizer ofzo? Uiteindelijk zit er nog steeds een mens achter de knoppen.
Robbierut4 @ErikT73817 april 2025 18:05
Om met een synth een liedje te maken heb je echt wel creativiteit nodig. En ook wel skill, tis niet zomaar 2 knopjes indrukken en klaar.

In de AI muziek generators voer je een paar willekeurige woorden in en je krijgt een liedje. Hoeft nieteens creatief te zijn, voor het lorem ipsum in en je krijgt ook een liedje
ErikT738 @Robbierut417 april 2025 18:37
Ja, dat kan je doen inderdaad. Je kan echter ook je eigen songteksten en dergelijke invoeren, en nog veel meer menselijke input geven. Waarom telt die creativiteit ineens niet meer mee wanneer er AI aan te pas komt? Iemand die iets vergelijkbaars doet met een zanger en wat muzikanten krijgt gewoon royalties.
FooLsKi @ErikT73817 april 2025 18:22
Ik vermoed dat er gedacht wordt dat je het enkel met een nietszeggende prompt maakt. Uiteraard zijn die er ook, maar evenveel, zo niet meer, die hun eigen teksten e.d. invoeren.
gut2000 @ErikT73818 april 2025 08:08
Op zich klopt dat wel maar ikzelf speel gitaar en heb zelf ook met udio al enkel AI nummers gemaakt (om het is te testen, ik hou ook van technologie als tweaker natuurlijk)
Maar het gevoel dat je in elke noot kan leggen als muzikant hoor ik toch echt niet terug in AI-muziek en ik mis daar zelfs veel gevoel in, er zit geen 'ziel' in, je merkt echt wel een verschil.
Dus op zich zie ik het ook niet echt als concurrent.
Ricco02 @gut200018 april 2025 11:38
Je moet het ook niet als concurrent zien. Zodra AI wel goed genoeg word om dus die muziek en tonen te kunnen maken, moet je het eigenlijk gewoon zien als een nieuwe tool die jij juist kan gebruiken.

De creativiteit van muziek moet nog altijd steeds van de mens afkomen, die creativiteit kan je dan doorgeven aan de AI en met de AI de muziek tweaken.
Het Peertje @MPC6017 april 2025 18:30
Helaas een hele donkere kant van ai.
Serieus?? :D :')

Denk dat dit nog wel de meest onschuldige kant van AI is... Muziek genereren...
Klaus_1250 @Het Peertje18 april 2025 09:11
Ik zou er niet zo zeker van zien. Ik weet niet hoe het vandaag de dag is, maar in het verleden was muziek heel belangrijk bij de vorming van een generatie en de tijdsgeest. En het gaf ook een podium aan mensen, aan hun creativiteit en gaf een ze de mogelijkheid om te breken met de generatie voor ze.
iqcgubon 17 april 2025 17:04
Als ze het kunnen labelen wil ik ook een toggle krijgen om het niet voorgeschoteld te moeten krijgen.
adje123 @iqcgubon17 april 2025 17:24
Waarom?
Hoe weet je dan of het bevalt of niet?
Jimmy_ @adje12317 april 2025 17:45
Het hoeft natuurlijk niet iets te maken hebben met of je het bevalt of niet om iets niet te willen consumeren. Kan zijn dat iqcgubon liever de draaiuren besteed aan creaties van daadwerkelijke personen.
darknessblade @adje12317 april 2025 17:46
IDD sommige zijn heel hilarisch:

hier een voorbeeld van zo'n AI generated lied:
Japanse versie
YouTube: それいけ！トランプ関税マン OP
Engelse versie
YouTube: Go, Trump Tarif Man! (「それいけ！トランプ関税マン」English Ver.)
Finraziel @adje12317 april 2025 17:47
Je kunt het ook uit principe niet willen beluisteren en daarmee supporten natuurlijk.
Ik denk dat ik het deel van wat ik betaal aan Deezer ook liever naar echte artiesten zie gaan eigenlijk... Maar ik gebruik die algoritmes om muziek te ontdekken toch al niet dus op mij niet dat van toepassing.
iqcgubon @adje12317 april 2025 19:18
Ik vertik het om dit in eender welke vorm dan ook te ondersteunen.

Echt artiesten worden al onderbetaald door streamingdiensten en nu kan iedereen met wat kliks nog meer de kaas van hun brood gaan stelen.

[Reactie gewijzigd door iqcgubon op 17 april 2025 19:20]

Azenomei @iqcgubon17 april 2025 19:30
Dan wil ik ook wel een toggle voor alleen kleine artiesten. Zo sponsor ik niet die veel te groot en veel te rijke platen bazen/labels met hun oneindige rechten opkopen zonder zelf creatief te zijn.
iqcgubon @Azenomei17 april 2025 19:51
Zou inderdaad fijn zijn.
RobbieT 17 april 2025 16:43
Weer een vorm van shitification, en een manier om echte artiesten minder te hoeven betalen.

Die AI gegenereerde muziek kost de bedrijven haast niks, en als mensen daar naar gaan luisteren dan hoeven ze weer minder royalties af te dragen aan echte artiesten.

Het blijft verbazend hoe alle streamingdiensten, zowel muziek als beeld, hun best doen om mensen terug naar fysieke content terug te jagen.

Maar hoe meer je door bakken met puin moet graven om te vinden wat je zoekt, des te meer jagen ze mensen weg.
Sissors @RobbieT17 april 2025 16:46
Maar maakt het voor de streaming diensten dan direct uit? Als in, of ze nu iemand betalen die zelf muziek heeft gemaakt, of die een AI de muziek heeft laten maken, maakt voor hun weinig uit. Het is meer een nadeel voor ze als mensen hierdoor weg gaan.

En op Youtube heb ik dit heel erg. Steeds weer gooit het algorithme AI troep in mijn automatische afspeellijsten. Ik downvote het, en dat ding gooit gewoon dus videos/nummers die ik al gedownvote heb op opnieuw in de lijst.
zordaz @RobbieT17 april 2025 17:14
Ik lees dit nieuwsbericht vooral als 'the dead internet' dat weer een stapje dichterbij komt. Jammer, maar helaas.
SinergyX 17 april 2025 16:51
Tja, moet zeggen dat bepaalde Suno liedjes beter klinken dan wat er uit zo'n miljoenen-platenlabel moet komen, maar dan zo'n zin lezen:
om de rechten en omzet van artiesten en schrijvers te beschermen
Ze bedoelen gewoon de platenlabels? Prima als je top van muziek bent, maar denk dat er best een groep is dat flink wordt uitgeknepen door de contracten die toen zijn gemaakt. Wie zegt dat schrijvers nu inmiddels ook niet gewoon AI gebruiken voor hun teksten. Consumeren is de basis, net als die 100x herkauwde grappige stukjes, top 10 of quotes met een muziekje erbij, domineren ook de tiktok en instagrams.

AI gemaakte muziek zal zijn eigen genre gaan krijgen, zoals Chat Music, miljoenen hits op zijn video's. 'Maar het is nep', dat is 90% van huidige 'populaire muziek' ook als we autotune meenemen in het verhaal, of sampling van oude nummers.
Robbierut4 @SinergyX17 april 2025 18:12
AI gemaakte muziek zal zijn eigen genre gaan krijgen, zoals Chat Music, miljoenen hits op zijn video's. 'Maar het is nep', dat is 90% van huidige 'populaire muziek' ook als we autotune meenemen in het verhaal, of sampling van oude nummers.
Autotune is geen magie ofzo, om daar iets fatsoenlijks uit te halen heb je nog best een goede basis nodig.
Sampling van oude nummers is een slecht voorbeeld, daar krijgen de originele artiesten gewoon royalties voor.
Gaat een AI generator ook royalties betalen aan alle artiesten waarop ze getraind zijn?
jaapzb @Robbierut418 april 2025 08:56
Ja als we die kant op gaan is heel weinig muziek nog origineel, muzikanten "quoten" elkaar regelmatig zelfs al is het maar een bepaalde korte lick op een gitaar of een akkoordenprogressie
Robbierut4 @jaapzb18 april 2025 09:20
Je kunt een sample best op een originele manier gebruiken. Beide muzikanten profiteren daar ook van, de 1 krijgt royalties van de sample, de andere van het nieuwe nummer. Win-win.
jaapzb @Robbierut418 april 2025 09:22
Precies, dat vind ik ook
iqcgubon @SinergyX17 april 2025 19:21
Autotune is een stijlkeuze. Je bedoelt misschien pitch-correction?
RSilience 17 april 2025 20:11
Kom zo vaak "muziek" tegen op youtube met metal songs en epic battle music.

Maar het klinkt allemaal hetzelfde. Op 1 of andere manier hoor je een bepaald patroon en is het vaak zonder zang.

En dan vaak nog eens Ai generated movie clips erop met zogenaamd epische battles. Alleen is het zo uncanny valley als wat.

Gewoon zielloos. Jammer hoe deze tijd is.
RonnnL @RSilience18 april 2025 07:10
Als de AI techniek zich zo ontwikkelt dat ze die uniformiteit kwijt zijn en uit dat uncanny dal raken, zou je het dan wél omarmen?
RSilience @RonnnL18 april 2025 09:18
Goede vraag. Misschien wel.
Doet mij denken aan die opnamens van vroeger waarbij ze vroegen of mensen al een mobiele telefoon gingen kopen.

Bij muziek die wel gemaakt is door anderen hoor je eigenlijk ook wel vaak dat andere nummers zijn hergebruikt. Je hoort het ook in series.

Ik denk dat er in de toekomst zeker a.i. muziek gaat zijn die mensen gaaf vinden, maar ik denk ook dat ik zelfgemaakt muziek steeds meer ga waarderen.
bzzzt @RonnnL18 april 2025 10:14
Als de AI techniek zich zo ontwikkelt...
Dat is een heel grote _als_. Het lijkt er op dat we nu al heel hard op de weg van 'diminishing returns' zitten: een 2x zo groot AI model is niet 2x beter.
Roel1966 17 april 2025 21:48
"Generatieve AI heeft de potentie om een positieve impact te maken op muziekcreatie en -consumptie,
Dit is dus geschreven door iemand die blijkbaar nog nooit een instrument bespeeld heeft en niets met muziek maken van doen heeft. Dit is dus nu wel totale onzin en klopt dus echt niet want AI verknoeit alleen maar het echte maken van muziek. Zeker al wat het creative deel betreft zit er niets creatiefs aan door AI gegenereerde muziek. Creatief bezig zijn met muziek is pas als je zelf een instrument bespeeld en dat zeg ik als muzikant zijnde.
SilentDecode @Roel196617 april 2025 22:04
Dit is dus geschreven door iemand die blijkbaar nog nooit een instrument bespeeld heeft en niets met muziek maken van doen heeft
Oh, je bedoelt een overgroot deel van "normale" muziekmakers die alleen een keyboard voor hun neus hebben liggen voor input aan een computer die alles voor ze doet? Die personen?
Roel1966 @SilentDecode17 april 2025 22:14
Ja sorry maar dat noem ik dus geen muziek maken.
SilentDecode @Roel196617 april 2025 22:44
Het ligt ook aan je smaak hoor, maar er zijn genoeg artiesten die dit al 30 jaar zo doen, en overal samples van gebruiken. Dat heet in de moderne tijd ook gewoon muziek maken.

Maar ik verneem dus dat jij echt van de 60's t/m 80's en de jaren 1800 muziek bent.
Roel1966 @SilentDecode17 april 2025 22:59
Het ligt ook aan je smaak hoor, maar er zijn genoeg artiesten die dit al 30 jaar zo doen, en overal samples van gebruiken.
Nou het ligt meer aan de manier waarop je b.v. samples gebruikt, via een sequenzer of dat je ze zelf bespeeld via toetsen. Puur dus via een normaal toetsenboard ( met letters en cijfers dus ) vind ik niets met muziek maken te maken hebben. Gebruik je nu een heus toetsenboard met zeg maar 'muziektoetsen', dan is het weer een ander verhaal.
Maar ik verneem dus dat jij echt van de 60's t/m 80's en de jaren 1800 muziek bent.
Als je zelf graag muziek maakt wil dat toch niet meteen zeggen dat je dan alleen van oude muziek zou houden, dus nee, dat heb je helemaal fout ingeschat.

Ik gebruik zelf dus een Yamaha PSR SX900 keyboard met daarnaast een Yamaha MODX-6 synth en gebruik bij beiden ook samples. En ja ik gebruik daarbij ook een pc maar meer voor het programmeren van zowel de synth als keyboard. Daarnaast dan ook voor het aansturen van mijn Behringer digitaal mengpaneeltje.
bzzzt @Roel196618 april 2025 10:11
Puur dus via een normaal toetsenboard ( met letters en cijfers dus ) vind ik niets met muziek maken te maken hebben. Gebruik je nu een heus toetsenboard met zeg maar 'muziektoetsen', dan is het weer een ander verhaal.
Alsof dat wat uitmaakt voor muzikaliteit. Mozart schreef z'n muziek op papier met alleen een pen. Heb ook genoeg voorbeelden gezien van mensen die heel muzikale dingen uit Fasttracker 2 haalden met alleen een toetsenbord. En met een MIDI gitaar kan je ook best leuke partijen inspelen ;)
Roel1966 @bzzzt18 april 2025 18:51
Maar met wat je nu schrijft van b.v. die midi-gitaar, nou dan ben je ook creatief en muzikaal bezig en daar ben ik ook zeker niet op tegen. Nu ben ik zelf dan meer een zeg maar live speler en raak altijd in de war van sequenzers :).

Zo kan ik b.v. ook iemand als DJ-Tiesto wel waarderen omdat die een klassieke muzikale achtergrond heeft en ook zelf dan zeg maar min of meer componeerd. En o ja, waar ik ook b.v. altijd liefhebber van ben geweest is Jean Michel Jarre ondanks dat dat ook puur electronische muziek is.
TwiekertBOB @Roel196618 april 2025 07:42
We gaan nu wel het twijfelachtige pad op waar we smaak gaan beoordelen, maar ik doe voor de grap even vrolijk mee:

Dat verpesten van de muziek was al in gang gezet sinds de jaren 80, waar een machts shift van muzikanten naar producers in gang werd gezet.

Hierdoor werd het gemiddelde muzieknummer minder creatief, maar helaas toonden de verkoopcijfers aan dat er een markt voor was.
Roel1966 @TwiekertBOB18 april 2025 18:46
waar een machts shift van muzikanten naar producers in gang werd gezet.
Absoluut, helemaal mee eens dat dit de creativiteit zeker niet ten goede gekomen is en eigenlijk alleen geld ging tellen.
hawke84 17 april 2025 16:58
Games, muziek, en films beginnen er nu ook aan te geloven.
Het is hopen dat de kwaliteit wat omhoog gaat in de komende jaren.
Tricolores 17 april 2025 16:25
Hoe zit dat dan met auteursrechten? Kan dat zomaar, muziek met de gemelde tools aanmaken en dan uploaden naar zo een platform?
Idleidol89 @Tricolores17 april 2025 16:28
Ja uploaden kan en op ai generated content kun je geen auteursrecht krijgen. Dat is vrij te gebruiken. Er moet een menselijk component in zitten om er recht op te hebben, en wat er met ai eventueel aan is toegevoegd moet dan worden gedocumenteerd als ai gegenereerde content. Rick beato heeft er een goede video over gemaakt..
renecl @Idleidol8917 april 2025 16:31
Ik voorzie een explosie aan rechtzaken.
peeceej @renecl17 april 2025 16:42
Ik voorzie bands waarvan de leden na hun dood gewoon blijven doorspelen
FooLsKi @Idleidol8917 april 2025 18:30
Wat is de grens voor "menselijk component"? Moet een mens minimaal 1 van de instrumenten bespelen? Zingen? Of is een door een mens geschreven tekst al voldoende? En als diegene de tekst heeft geschreven, het nummer heeft gearrangeerd (dus de AI aangeeft middels metatags wat voor soort intro het moet zijn, welke noten, welke snelheid, waar een intermezzo/solo/instrumentaal deel moet komen, etc) en op de knop heeft gedrukt?

Edit: ik heb trouwens alle (commerciële) rechten op de door mij middels Suno gemaakte muziek (betaalde versie). Wat met de gratis versie gemaakt wordt blijft qua rechten bij Suno.

[Reactie gewijzigd door FooLsKi op 17 april 2025 20:43]

djwice @Idleidol8917 april 2025 17:35
Grappig,dus de prompt die hem aanstuurde hoe creatief ook, en dus de bron is van het gegenereerde leidt niet tot copyright?

Dus als een bron met copyright gebruikt wordt door AI is het resultaat copyright vrij?

Terwijl we eigenlijk al tientallen jaren alle muziek door filters en vervormers laten gaan in het mixing en mastering proces.
Is die muziek dan ook rechtenvrij omdat er een algoritme op is toegepast?

Google krijgt dagelijks ongeveer 15% vragen die nog nooit eerder gesteld zijn.

Dus prompts in muziek AI zijn vast ook grotendeels nieuw en uniek.

[Reactie gewijzigd door djwice op 17 april 2025 17:40]

Idleidol89 @djwice18 april 2025 07:49
De prompt is wel nodig maar telt niet als menselijk component voor zover ik het begrijp. En eigenlijk vind ik dat dan weer best wel positief. Zo blijft de muzikant toch een beetje beschermd.
djwice @Idleidol8918 april 2025 09:10
Gek eigenlijk, toch? Want normaal zit er op een creatieve tekst wél auteursrecht.

Mijn indruk is dat niet zozeer de artiest, de creatieveling, maar vooral de regelaars beschermd worden.

Heel vaak krijgt de muziek uitvoerder niet een groot deel van het geld. Terwijl het veel uit maakt wie het uitvoerd hoe het klinkt. Maar ook wie het dirigeert. Het zelfde orkest, zelfde muziekstuk, andere dirigent, zelfde avond en je krijgt een hele andere uitvoering.

Zelfs labels zijn modellen aan het ontwikkelen op de eind mixen t.o.v. de opnames, en tegelijkertijd zeggen ze tegen hun producers dat ze vechten voor hun vak en rechten. Terwijl ze simpelweg hun eigen monopolie aan het beschermen zijn en de producer straks aan de kant zetten.
Idem zo met artiesten, er zijn intern al modellen die het werk van de muzikanten kan maken, de labels hebben de opname per muzikant en het eind resultaat. - soms ook niet, is het bron materiaal weg, dus zetten ze AI in om dat te recreëren om.zo weer hun generatie model te trainen.
Muzikanten met een writers block krijgen nu al hun eigen 'muziek' gesuggereerd bij een aantal grote label. En regelmatig worden intern de uitvoerenden al vervangen door een AI van eerder werk.

Dus de industrie beschermd vooral de bestaande grote spelers, want die krijgen gewoon wel betaald voor het AI-werk en door AI-werk van startende label geen cut te geven van de streaming inkomsten of een veel kleinere, blijft er dus ongelijkheid in die markt, juist voor de creatieve startende of onafhankelijke artiest.

[Reactie gewijzigd door djwice op 18 april 2025 09:10]

Metallize 17 april 2025 16:42
Als ik soms na een X aantal biertjes van de pub terugkom hier in Ierland , stuit ik soms op de " wat if x stayed in that band " bijvoorbeeld hoe t zou klinken als de eerste zanger van Iron Maiden , the number of the beast had gezongen, het is wel geinig om te horen :D (teveel parallel universum boeken gelezen denk ik) maar zo'n nummers staan soms jaren op youtube , zonder dat de artiest er iets aan doet, simpelweg omdat t niet op valt , of niet waard is .

Hetzeflde denk ik gebeurd op Deezer, maar ook 30seconden melodieen maken , om zo een andere artiest te copyright striken .. om zo inkomens te stelen

[Reactie gewijzigd door Metallize op 17 april 2025 16:48]

Nazlive @Metallize17 april 2025 17:46
Ik heb al twee livestreams gezien van twee content creators die live muziek maakten en een copyright strike kregen van copyright/eigenaren in de ai hoek. Het was dan wel beetje generieke dance muziek of iets dergelijks, maar hun kregen wel gelijk een claim.

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