Deezer: achttien procent van de nieuwe geüploade muziek is door AI gegenereerd

Achttien procent van alle muziek die dagelijks geüpload wordt naar Deezer is door AI gegenereerd. Dat is bijna twee keer zoveel als in januari 2025, toen het nog om tien procent ging, zo constateert de muziekstreamingdienst op basis van een eigen AI-detectietool.

In absolute aantallen worden dagelijks 20.000 tracks die volledig door AI gegenereerd zijn geüpload, zegt Deezer. "Generatieve AI heeft de potentie om een positieve impact te maken op muziekcreatie en -consumptie, maar we moeten deze ontwikkeling verantwoord en met zorg aanvliegen, om de rechten en omzet van artiesten en schrijvers te beschermen, terwijl we transparant blijven naar de fans", zegt Aurelien Herault, Chief Innovation Officer bij Deezer.

Deezer gebruikt daar sinds januari zijn AI-muziekdetectietool voor. Deze tool kan volgens het platform honderd procent van de AI-gegenereerde muziek herkennen die met de meestgebruikte modellen gemaakt is, zoals Suno en Udio. Daarnaast kan het muziek die met andere AI-modellen gemaakt is herkennen, mits daar relevante datavoorbeelden van zijn.