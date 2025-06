Geografische browsergame GeoGuessr krijgt na 12 jaar Steam-versie

Browsergame GeoGuessr krijgt na twaalf jaar een Steam-versie. De Steam-versie moet in april als Early Access-game uitkomen. De versie krijgt in ieder geval een solo-duelmodus en een unranked-teamduel-modus. Die laatste modus zal gratis speelbaar zijn.

De ontwikkelaar verwacht dat de Steam-versie minstens zes maanden in Early Access zit en gedurende de ontwikkeling nieuwe modussen, maps en 'competitieve functies' krijgt. Het spel moet ook betere matchmaking krijgen en een 'gepolijste, contentrijke ervaring' worden die gebaseerd is op de browserversie.

Het is niet duidelijk hoeveel het spel moet kosten. De browserversie laat spelers maximaal drie gratis rondes spelen tot ze een abonnement moeten afsluiten van 2,49 euro of meer. Het GeoGuessr-Steam-account is echter niet te koppelen aan de browserversie. Het lijkt er dan ook op dat spelers voor de Steam-versie los moeten betalen. Die Steam-versie krijgt wel crossplay met de browserversie.

In GeoGuessr krijgen speler een Google Streetview-locatie te zien en moeten ze aan bijvoorbeeld het landschap, bebouwing of straatborden zien te achterhalen waar de locatie is. In 2023 won een Nederlander het eerste officiële wereldkampioenschap.