Nederlander wint eerste wereldkampioenschap Geoguessr

De Nederlander Consus heeft het eerste officiële wereldkampioenschap Geoguessr gewonnen. In de finale van het gelivestreamde e-sportstoernooi won hij met 3-1 tegen Blinky uit Frankrijk. Consus ging naar huis met een trofee en een cheque van 15.000 dollar.

Aan het toernooi, dat de ontwikkelaar van de geografische browsergame in Zweden organiseerde, deden 24 deelnemers mee, die allemaal hun land vertegenwoordigden. Spelers worden in de game op een Google Street View-locatie gedropt, waarna ze zo snel mogelijk moeten raden waar ter wereld ze zich bevinden.

Voor het toernooi werd er met 'duoregels' gespeeld. Daarbij begint iedere speler met 6000 'levenspunten'. Hoe dichter een deelnemer zich bij de juiste locatie bevindt, hoe meer levenspunten diegene van diens tegenstander afsnoept. Als alle levenspunten van de ene speler op zijn, heeft de ander gewonnen. Spelers hadden slechts een halve minuut de tijd om de omgeving te verkennen, en 15 seconden om een locatie te raden. De locaties zijn overigens door de organisatie handmatig uitgekozen.

De meeste 1-tegen-1-matches werden in een best of three-reeks gespeeld, waarbij voor elk van de drie potjes andere bewegingsvrijheden golden. In het eerste potje mochten spelers zich vrijelijk bewegen door hun omgeving. In het tweede potje mochten ze hun startlocatie niet verlaten, maar mochten ze de camera wel nog draaien. In het laatste potje kon de camera geheel niet worden bewogen. Enkel de finale werd in een best of five-serie gespeeld.

Geoguessr laat in een post op X weten dat 'honderdduizenden' mensen het wereldkampioenschap bekeken hebben. Het is niet duidelijk of er volgend jaar weer een WK Geoguessr wordt gehouden. De volledige livestream is terug te kijken op Twitch.