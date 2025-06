Render in Meta-app toont onaangekondigde VR-headset, mogelijk goedkopere Quest 3

De Meta Quest Link-pc-app bevat een afbeelding van een onaangekondigde VR-headset. De afbeelding komt overeen met eerdere geruchten over een goedkopere VR-headset. Deze zou de Quest 3S heten en zou deze maand aangekondigd worden.

De render laat de voor-, zijkant en strap van de VR-headset zien, die aan de voorzijde zes camera's lijkt te bevatten. Deze hebben een andere indeling dan de drie pilvormige camera-eilanden van de Quest 3 en zijn geclusterd in twee clusters van drie sensors. De afbeelding werd dit weekend op Reddit geplaatst en The Verge bevestigt dat de afbeelding nog steeds in de Oculus Link-Windows-software te vinden is.

Bloomberg-journalist Mark Gurman zei vorige maand dat de Quest 3S eind september gepresenteerd zou worden. Vermoedelijk gebeurt dat op 25 september, wanneer Meta een Connect-evenement heeft. De VR-headset zou goedkoper zijn dan de Quest 3, met een adviesprijs van tussen de 300 en 400 dollar. De Quest 3 heeft een adviesprijs van 500 dollar, exclusief btw. In Europa kost die headset 550 euro. Meta zou de prijsverlaging bereiken door de headset standaard zonder controllers te leveren. Over andere wijzigingen is nog niks bekend.