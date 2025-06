Sony houdt dinsdag 'technische presentatie', mogelijk voor PlayStation 5 Pro

Sony houdt dinsdag een 'technische presentatie' met Mark Cerny, lead architect van de PlayStation 5-console. Mogelijk wil Sony dan de PlayStation 5 Pro aankondigen. Volgens een eerder gerucht zou die console in september aangekondigd worden.

De stream start dinsdag 10 september om 17.00 uur Nederlandse tijd. In de stream, die 9 minuten zal duren, gaat Cerny vertellen over 'PlayStation 5 en innovaties in gamingtechnologie'. Vermoedelijk gaat het om de onthulling van de PlayStation 5 Pro; volgens een eerder gerucht zou die console in september aangekondigd worden.

Gamejournalist Tom Henderson zei eerder dat de PlayStation 5 Pro vermoedelijk een gpu krijgt met 45 procent meer rekenkracht, die daarnaast tot drie keer beter zou presteren in raytracing. De console moet ook een eigen upscalingtechniek krijgen voor hogere framerates. Sony leek de console vorige week ook te teasen in een illustratie.

De illustratie van Sony naast het PS5 Pro-lek uit eind augustus. Bron: Sony, Dealabs