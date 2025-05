Creative director Beyond Good & Evil 2 overlijdt op 40-jarige leeftijd

De creative director van Ubisofts Beyond Good & Evil 2, Emile Morel, is plots overleden op 40-jarige leeftijd. De man had meer dan 14 jaar bij verschillende Ubisoft-studio's gewerkt en was in het verleden onder andere lead game designer voor Rayman Legends.

In een post op LinkedIn wordt het nieuws bekendgemaakt, maar zonder de oorzaak van Morels overlijden bekend te maken. Deze wordt alleen omschreven als 'plotseling'. Collega's Greg Hermittant en M. Gabrielle Shrager komen met hun eigen afscheidsbrieven voor Morel, die ze eveneens op LinkedIn plaatsen. Hermittant omschrijft Morel als 'zorgzaam, steunend en met een prachtig positieve geest'.

Volgens MobyGames werkte Morel aan Alone in the Dark, The Adventures of Tintin: The Game, Test Drive Unlimited 2, Rayman Legends en Rayman Fiesta Run. Hij werkte ook aan Beyond Good & Evil 2, een game die zodanig lang in ontwikkeling is dat hij sinds vorig jaar het record voor ontwikkeltijd van Duke Nukem Forever voorbij is gestreefd.