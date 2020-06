'Britse regering komt met subsidie van 6000 pond voor aanschaf elektrische auto'

De Britse regering komt naar verluidt in juli met een plan om eigenaren van benzine- of dieselauto's te bewegen hun voertuigen in te ruilen voor elektrische auto's. Zij zouden daar 6000 Britse pond voor krijgen, omgerekend zo'n 6741 euro.

Volgens de krant The Telegraph, die zich op niet nader genoemde bronnen baseert, wordt dit plan op 6 juli wereldkundig gemaakt door de Britse premier Boris Johnson. Het is mede een poging om het milieu een handje te helpen, wat aansluit bij het Britse uitgangspunt dat vanaf 2035 geen auto's met verbrandingsmotoren meer mogen worden verkocht. Tegelijkertijd zou de regering deze subsidie willen inzetten om de Britse economie een steuntje in de rug te geven en banen te behouden.

Nissan, Jaguar Land Rover en BMW zijn de drie grootste autofabrikanten in het Verenigd Koninkrijk en hebben allemaal ook fabrieken op het eiland. Zo maakt Nissan zijn elektrische Leaf in Sunderland. Onlangs heeft Nissan gewaarschuwd dat deze enorme fabriek niet houdbaar is als er geen handelsdeal met de EU wordt gesloten. Die deadline volgt eind dit jaar en onlangs liet EU-onderhandelaar Michel Barnier nog weten dat de laatste gespreksronde weinig vooruitgang heeft opgeleverd.

Het Nederlandse kabinet maakte in maart bekend dat het voornemens is om maximaal 4000 euro subsidie te geven bij de aanschaf van een elektrische auto. Dat geldt voor nieuwe en gebruikte elektrische auto's en ook voor particulieren die privé een elektrische auto willen leasen. Deze subsidie is beschikbaar vanaf 1 juli.