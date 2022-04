Maximale prestaties uit je ssd

Bij de introductie van Samsungs nieuwste 980-serie ssd's liet het bedrijf al weten aan een nieuwe versie van zijn beheersoftware voor ssd's, Samsung Magician, te werken. Een van de belangrijkste nieuwe features van die nieuwe versie 6.3 zou de toevoeging van Full Power Mode zijn. Daarmee zou je Samsung-ssd een performanceboost van pakweg 5 procent krijgen, doordat de ssd niet meer in slaapstand gaat.

De nieuwe optie werkt enkel voor de 980-serie en de 980 PRO-serie ssd's. Als je een ssd uit een eerdere generatie hebt, zoals een 970 EVO (Plus), krijg je een melding te zien dat je ssd geen ondersteuning voor Full Power Mode heeft. Om de claims van Samsung te toetsen, hebben we onze 980-drives opnieuw getest met de nieuwe Full Power Mode. Daarbij moesten we wel de firmware updaten, aangezien de nieuwe modus niet werkte op oudere firmware. We moesten versie 2B2QGXA7 downloaden voor de 980 PRO-drives.

We concentreren ons op de verschillen in prestaties van de 1TB 980-drive met en zonder Full Power Mode aan, en hetzelfde doen we voor de 1TB-versie van de 980 PRO. Bij die laatste kijken we, noodgedwongen, ook naar de prestatieverschillen die door de nieuwe firmware worden veroorzaakt. Wat Samsung precies aangepast heeft, weten we namelijk niet, aangezien het bedrijf geen changelogs van firmwares publiek maakt.