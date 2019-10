Zelda-fan maakt Breath of the Wild-sequeltrailer in Nintendo 64-stijl

Een van de grote verrassingen van E3 2019 was de aankondiging van de opvolger van Breath of the Wild. De trailer bevatte donkere ondertonen die sinds Majora's Mask niet meer in Zelda-games zaten. Een YouTube-gebruiker heeft deze trailer nu opnieuw gemaakt met Nintendo 64-graphics.

De trailer van 'Breath of the Wild 64 sequel' is gemaakt door The Regressor. Hiervoor paste de YouTube-gebruiker software als Maya 2009 en Photoshop toe. De videoframes zijn gerenderd op een resolutie van 240x320 pixels met 30 beelden per seconde. Voor een old-school-feel is de framerate verlaagd naar 15 tot 18fps. Ook is de resolutie opgehoogd naar 1920x1080 pixels zonder gebruik van anti-aliasing.

The Regressor heeft voor de trailer ook enkele unieke beelden gemaakt. Het gaat hierbij om de beelden tussen 1:04 en 1:08 minuten in de video. Deze beelden tonen onder andere Yiga-sluipmoordenaars en een ontwaakte Ganondorf.

De eerste beelden van de Breath of the Wild-sequel, die tijdens E3 2019 getoond werden, hebben een vrij donkere ondertoon, zeker voor een moderne Zelda-game. Dit wordt door de N64-graphics alleen maar geaccentueerd. Een ongure slechterik als Ganondorf heeft een net wat grotere creepfactor met de blokkige graphics. Het lijkt wat weg te hebben van Majora's Mask, dat in het jaar 2000 uitkwam voor de Nintendo 64. Het is nog onduidelijk wanneer de sequel van Breath of the Wild uitkomt.