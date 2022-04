Nederlandse corona-app werkt niet goed op achtergrond door accubesparingsmodus

De Nederlandse CoronaMelder-app werkt niet goed op Android-telefoons met een eigen accubespaarmodus. Daardoor krijgen gebruikers soms pas een notificatie als ze de app handmatig openen. Het is niet duidelijk of dat probleem is opgelost als de app in werking treedt.

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid bevestigt het probleem in een brief aan de Tweede Kamer. Het probleem komt zowel bij iOS als op Android voor, zegt hij. "Op technisch gebied is geconstateerd dat de app niet altijd wordt bijgewerkt als deze op de achtergrond draait. Het gevolg hiervan is dat sommige gebruikers mogelijk pas een notificatie zien bij het openen van de app." De Jonge schrijft dat het probleem verschilt per toestel. Het probleem zou 'samenhangen met het framework van Apple en Google'. Het is niet duidelijk of De Jonge daarmee verwijst naar de api van die bedrijven, of eerder naar iOS en Android.

Het probleem kwam al eerder aan het licht. Er werd een issue over aangemaakt op GitHub. Daar is de ontwikkeling van de Nederlandse corona-app te volgen. In het issue wordt gesproken over problemen met de verschillende accubespaarmodi die fabrikanten in hun telefoons zetten. Daarbij wordt specifiek Xiaomi genoemd, omdat een gebruiker daar een probleem mee meldt. Het probleem lijkt echter bij alle Android-smartphones voor te komen met zo'n modus. Een ontwikkelaar schrijft daar dat het probleem een hoge prioriteit heeft. Over iOS melden de ontwikkelaars niets op GitHub. Het besturingssysteem van Apple heeft ook een ingebouwde energiebesparingsmodus.

De batterijmodus zorgt dat apps die op de achtergrond draaien na een tijd automatisch worden uitgeschakeld. Daar komt bij dat de modus geoptimaliseerd wordt op basis van welke apps het actiefst worden gebruikt, maar de corona-app draait alleen op de achtergrond. Een van de ontwikkelaars zegt dat wordt onderzocht of gebruikers in de instellingen van Android de batterijoptimalisatie zelf uit kunnen schakelen voor specifiek de corona-app, maar het is niet zeker of dat het probleem volledig oplost.

Volgens De Jonge speelt het probleem ook in andere Europese landen. De minister zou praten met andere instellingen en met Apple en Google om met een oplossing te komen. Het is niet bekend of het probleem wordt opgelost voordat de app in Nederland definitief wordt ingevoerd. Dat zou aanvankelijk 1 september gebeuren, maar de invoer is uitgesteld. Dat heeft niets te maken met technische problemen; De Jonge wil eerst een tijdelijke wet doorvoeren die waarborgen rondom het gebruik van de app regelt.