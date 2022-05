Google gaat bij nieuwe accounts data na anderhalf jaar verwijderen

Google gaat bij nieuwe accounts de zoekgeschiedenis en locatiedata na anderhalf jaar verwijderen. Dat zegt de zoekgigant. De kijkgeschiedenis op YouTube gaat Google na drie jaar verwijderen.

Voor bestaande accounts verandert er niets, zegt Google-directeur Sundar Pichai. Wel hebben gebruikers al langer de optie om in te stellen dat Google data verwijdert na drie maanden of achttien maanden en die opties blijven bestaan.

Tot nu toe was er geen standaardtermijn waarna Google de data verwijderde. Google zegt dat de data zolang bewaard moet blijven als het nuttig is voor gebruikers. Volgens Pichai staat bij Google 'privacy centraal' in alles wat het bedrijf doet. Daarbij wil de zoekgigant naar eigen zeggen informatie veilig bewaren, data verantwoordelijk behandelen en gebruikers meer controle geven over data. Google verdient geld met gepersonaliseerde advertenties op basis van data van gebruikers.