Amerikaanse autoriteiten onderzoeken dominante positie Google op zoekmarkt

Er is in de Verenigde Staten een onderzoek gestart naar de marktpositie van Google op het gebied van zoekmachines. Er wordt gekeken of Google de antitrustregels heeft overtreden, en mogelijk daardoor meer ruimte moet gaan bieden voor alternatieve zoekmachines.

Dat er een onderzoek is gestart blijkt uit berichtgeving van persbureau Bloomberg. Uit een interview met DuckDuckGo-ceo Gabriel Weinberg blijkt dat hij is ondervraagd door de Amerikaanse autoriteiten over de marktpositie van Google. Daarbij werd ook gevraagd naar zijn mening over het aanbieden van alternatieve zoekmachines in een keuzescherm op Android en de webbrowser Chrome. DuckDuckGo is een concurrent van Google, en probeert zich te onderscheiden op het gebied van privacy.

De vragen die aan Weinberg zijn gesteld wijzen op de richting waarin de Amerikaanse autoriteiten denken op het gebied van maatregelen om Googles dominante marktpositie in te perken. Omdat de autoriteiten niet zelf gereageerd hebben, is onduidelijk in welk stadium het onderzoek zich precies bevindt, en of er concreet wordt overwogen om maatregelen, zoals het aanbieden van keuzeschermen, op te leggen. Een aanklacht lijkt er nog niet te zijn.

Eerder kreeg Google al in de EU een miljardenboete vanwege het misbruiken van zijn dominante marktpositie op het gebied van zoekmachines. Het bedrijf werd daarbij ook verplicht om in Android een keuzescherm te bieden voor de zoekprovider. Volgens de EU zou Google zijn eigen apps voortrekken en concurrerende diensten belemmeren.