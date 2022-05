DuckDuckGo: veranderen standaardzoekmachine in Android vereist te veel stappen

Het wijzigen van de standaardbrowser of standaardzoekmachine in Android vereist te veel stappen, zo betoogt DuckDuckGo. Google maakt zichzelf de standaard met een verplichte widget op het homescreen en met Chrome als standaardbrowser.

Het wijzigen van beide kan niet standaard in de set-up en vereist minimaal vijftien klikken, zegt DuckDuckGo. Google beweert volgens de concurrent dat een alternatief altijd slechts een enkele klik verwijderd is, maar volgens DuckDuckGo is dat dus niet waar.

DuckDuckGo pleit ervoor dat gebruikers tijdens de set-up de keuze krijgen om een andere zoekmachine te kiezen. Dat is in Europa wel het geval en DuckDuckGo verloor onlangs de veiling om als optie genoemd te worden in veel landen. Buiten Europa bestaat het keuzescherm niet. Het is nog onbekend hoeveel invloed de keuzeschermen in Europa hebben op het marktaandeel van Google op de mobiele zoekmarkt.