Zoom begint volgende week met aanbieden eind-tot-eindversleuteling

Videobelapp Zoom begint volgende week met het aanbieden van eind-tot-eindversleuteling in meetings. Dat gebeurt bij gratis gebruikers en betalende klanten, maar gebruikers moeten het eerst aanzetten in hun account en per meeting moet de host de optie aanvinken.

De eind-tot-eindversleuteling is vanaf volgende week voor iedereen te gebruiken als test, meldt Zoom. De versleuteling werkt, doordat de apparaten van gebruikers de sleutel aanmaken en daardoor kan Zoom op de eigen servers de data niet ontsleutelen. Bij normale versleuteling komen de sleutels van servers van Zoom.

Gebruikers kunnen checken of de versleuteling werkt, doordat de software een cijfercode bij iedereen op het scherm zet om dat te verifiëren. Als die sleutel afwijkt, klopt er iets niet. Als de meeting op de nieuwe manier is versleuteld, zet de software een logo met een groen schild in beeld. Met de versleuteling aan kan Zoom de meeting niet opnemen.

De introductie volgende week is de eerste stap. Betere manieren van idenititeitsmanagement en single sign-on komen volgend jaar in de software, zo belooft het bedrijf.