Apple en Google brengen software met contactonderzoek-api uit

Apple brengt woensdagavond iOS 13.5 uit, terwijl Google begint met de verspreiding van een update voor Play Services. Beide hebben ondersteuning voor de api voor contactonderzoek via bluetooth. Onder meer een Nederlandse corona-app gaat die gebruiken.

De release komt niet als een verrassing, want beide bedrijven brachten eerder al bèta's uit. In totaal hebben nu 22 landen zich aangemeld om de api te gaan gebruiken, zeggen beide bedrijven. Daaronder is Nederland, zo bleek al eerder al. Een testversie van de Nederlandse app moet eind mei klaar zijn.

Google en Apple hebben enkele wijzigingen aangebracht. Zo kunnen gezondheidsorganisaties die gebruikmaken van de api definiëren wanneer iets geldt als een contact. Ook zal de api metadata versleutelen om het achterhalen van personen op basis van die metadata zo goed als onmogelijk te maken.

Medewerkers van Apple en Google claimen dat er weinig invloed zal zijn op de accuduur. De signalen maken geen bluetooth-verbindingen met andere apparaten, dus het stroomgebruik zou lager zijn dan bij andere toepassingen met bluetooth op smartphones. In de App Store en Play Store krijgen apps die gebruik maken van de api een badge om aan te geven dat het apps van gezondheidsorganisaties zijn.

Apple en Google kondigden de api vorige maand aan. De api maakt gebruik van geanonimiseerde id's die telefoons uitwisselen als ze gedurende enige tijd bij elkaar in de buurt zijn. Telefoons slaan lokaal op welke bij welke id's ze in de buurt zijn geweest. Bij een besmetting moeten gebruikers toestemming geven de id's te uploaden, waarna andere gebruikers kunnen checken of ze een van de id's van besmette personen in hun lokale database hebben staan. Uitwisselen van id's gebeurt via bluetooth; het bijhouden van de besmettingen gebeurt op een centrale server van een gezondheidsorganisatie. Per land mag een gezondheidsorganisatie een app uitbrengen die werkt met de api.