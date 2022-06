Amerikaans bedrijf claimt dat Huawei dwong tot bouwen backdoor

Een Amerikaans bedrijf dat in een Pakistaanse stad een surveillancesysteem heeft opgezet, claimt dat leverancier Huawei het bedrijf dwong om toe te staan dat Huawei data aan het systeem onttrok om te plaatsen op een server in China. Huawei ontkent de aantijgingen.

Het Amerikaanse Business Efficiency Solutions LLC zegt in een aanklacht bij een Amerikaanse rechter dat Huawei afdwong om data uit een systeem voor een stad in Pakistan, Lahore, ook op een server in China te zetten. BES vroeg Huawei om daartoe toestemming te vragen van de autoriteiten in Pakistan en Huawei zei eerst dat dit niet nodig was, terwijl daarna de garantie kwam dat er wel toestemming was gegeven, schrijft The Wall Street Journal.

Huawei had gedreigd om betalingen stop te zetten en contracten op te zeggen als de server in China niet zou worden ingericht. Onder die druk zou BES de functie hebben gebouwd. Dat zou gebeurd zijn in 2017. Met een server in China zou Huawei bij de data van burgers van Lahore kunnen zonder medeweten van Pakistaanse autoriteiten. Huawei ontkent de aantijgingen en zegt dat de server in China alleen bedoeld is om het systeem te testen, zonder data van echte mensen.

BES, dat momenteel geen omzet meer heeft, noemt zich een bedrijf met een specialisatie in cloudomgevingen en noemt 'safe cities' als product op de eigen site. Huawei levert al jaren apparatuur voor netwerken en voor surveillance, iets dat Huawei vaak 'smart cities' noemt. Huawei huurde BES in 2016 om de gunning te krijgen voor een 'safe-city-project' in Lahore. De twee partijen kwamen daarna in een juridische strijd terecht. BES claimt ook dat Huawei zijn technologie gestolen heeft.