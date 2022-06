Valve patcht bug die ophogen Steam Wallet-saldo mogelijk maakte

Steam bevatte een bug waardoor het mogelijk was om het saldo van de Wallet kunstmatig te verhogen. Een beveiligingsonderzoeker ontdekte dat en meldde de fout bij Valve, waarvoor die 7500 dollar kreeg. Het is niet bekend of de fout misbruikt is.

Om te profiteren van de fout moesten gebruikers het e-mailadres dat aan hun account gekoppeld is wijzigen in een variant met de toevoeging 'amount100' en hun saldo ophogen via de Nederlandse betaalprovider Smart2Pay. Vervolgens moest de POST-request naar de Smart2Pay-api onderschept worden en daarin kon het bedrag aangepast worden. Zo kon een Steam-gebruiker 100 dollar toevoegen aan zijn Wallet, door slechts 1 dollar te betalen. De gebruiker moest wel zijn e-mailadres weer wijzigen in de originele vorm, voor de aangepaste request te versturen.

Beveiligingsonderzoeker DrBrix beschrijft de stappen op bugbountyplatform HackerOne. De details waren aanvankelijk alleen zichtbaar voor Valve en zijn in overeenstemming gepubliceerd nadat de fout is opgelost. Valve erkende dat de bug een 'bedrijfsrisico' vormde. Daardoor kreeg de onderzoeker een bedrag van 7500 dollar.

Onderzoeker DrBrix toonde met een eigen account en enkele transacties aan dat het ophogen van het Wallet-saldo werkte. Of de fout in de praktijk is misbruikt door meer Steam-gebruikers, is niet bekend. Valve zegt tegen securitywebsite The Daily Swig dat het de fout in samenwerking met de betaalprovider heeft opgelost.