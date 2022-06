Roamingkosten in Verenigd Koninkrijk keren voorlopig niet terug

Nederlanders hoeven voorlopig geen extra kosten te betalen als zij roamen in het Verenigd Koninkrijk. Omgekeerd gaan Britse providers wel weer extra rekenen als Britten in Nederland of andere Europese landen gebruikmaken van mobiel internet.

KPN zegt dat 'roam like home' blijft gelden in het VK, net als dat bij sommige andere landen buiten de EU gebeurt als IJsland en Zwitserland. Woordvoerder Gerd De Smyter: "Wij kopen roaming in bij mobiele operators uit het Verenigd Koninkrijk en die afspraken blijven voorlopig gewoon gelden. Wat er in de toekomst gebeurt, weten we nu nog niet en zal mede afhangen van toekomstige onderhandelingen, maar dat is voorlopig niet aan de orde."

Ook Vodafone zegt dat er voorlopig geen roamingkosten aankomen bij bezoek aan het VK. Woordvoerder Gerjan van der Laan: "Het VK valt bij ons onder de EU-tarieven zoals vermeld op onze website. Mocht er in toekomst iets veranderen, brengen wij uiteraard onze klanten hiervan op de hoogte." T-Mobile heeft niet gereageerd op vragen van Tweakers, maar heeft op de website staan dat de regels voor het VK vooralsnog onveranderd zijn.

Omgekeerd zijn de roamingtarieven wel aan het terugkeren voor Britten die naar Nederland of andere EU-landen reizen. Vodafone UK doet dat voor alleen goedkopere abonnementen en alleen voor nieuwe abonnees per januari volgend jaar. EE doet dat voor alle nieuwe abonnees, ook per januari volgend jaar. De andere twee providers in het VK, O2 en Three, hebben roamingtarieven niet teruggebracht. Wel verlaagden zij de limiet hoeveel data hun klanten in Europese landen mogen verstoken zonder extra te betalen.