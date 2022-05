Valve repareert na twee jaar remote code execution-lek in Steam

Valve heeft een remote code execution-lek in Steam opgelost, maar vergelijkbare kwetsbaarheden zijn nog aanwezig. Beveiligingsonderzoekers maakten onlangs bekend dat er diverse rce's in Steam en Source-games zitten die al jaren niet zijn gepatcht.

Volgens de Duitse hacker Florian heeft Valve de kwetsbaarheid die hij heeft gevonden, nu opgelost en mag hij de details daarover delen. Hij heeft dat nog niet gedaan, maar op Twitter schrijft hij dat er een gedetailleerd technisch verslag op komst is.

Vorige week bracht hackersgroep Secret Club het bestaan van diverse rce-kwetsbaarheden in Steam en Source-games onder de aandacht. De bugs werden al lange tijd geleden gemeld via bugbountyplatform HackerOne, waar Valve bij is aangesloten. Valve repareerde de fouten echter niet en ging aanvankelijk niet in op berichten van de beveiligingsonderzoekers. De details van de lekken zijn niet openbaar gemaakt.

Florian kreeg na herhaaldelijk contact opnemen met Valve en HackerOne wel een vergoeding voor zijn vondst, maar twee jaar na het melden van de kwetsbaarheid was die nog niet opgelost. Inmiddels is dat dus wel het geval. Valve heeft zelf niet publiekelijk gereageerd op de kwestie en het is niet bekend of de andere lekken ook op korte termijn worden gedicht.