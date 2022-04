Doom en Doom II krijgen update voor 16:9-weergave en crosshair

Doom en Doom II hebben op Steam en andere platformen een update gekregen die onder andere een breedbeeldweergave en een crosshair toevoegt. Het is de eerste keer dat een officiële port van de originele Doom-renderengine ondersteuning voor een 16:9-beeldverhouding krijgt.

De breedbeeldweergave maakt dat spelers meer aan de zijkanten van het beeld zien, zonder verlies van beeld aan de boven- en onderkant. Niet alleen het spel zelf, maar ook de titel-, end- en tussenschermen worden in 16:9 weergegeven. Daarnaast voegt de patch een optioneel in te schakelen crosshair toe, die van kleur verandert als een vijand in het vizier is. De patch voegt daarnaast een nieuw moeilijkheidsniveau toe met de naam Ultra-Violence+, met vijanden die net zo snel zijn als in de Nightmare-modus en met alleen de wapens uit de deathmatch- en co-op-modus.

Op de pc, Switch en PlayStation 4 krijgt het spel ondersteuning voor gyro aim met controllers, voor het naar links en rechts kijken om met meer precisie vijanden te kunnen volgen. Bij iOS is de aanraakgevoelige bediening verbeterd door knoppen in plaats van gebaren te gebruiken en bovendien is er ondersteuning voor externe MFi-controllers. Bovendien is er een fps-limiter toegevoegd en op iOS en Android is deze bijvoorbeeld in te stellen op 120fps voor 120Hz-schermen. Op de pc gaat de limiter van 30 tot en met 240 en is deze ongelimiteerd in te stellen.

De volledige release notes van de patches staan bij de Doom Slayer's Club. Bethesda gaf Doom en Doom II vorig jaar opnieuw uit voor de Nintendo Switch, Xbox One en PS4 en voegde begin dit jaar al 60fps-ondersteuning toe.