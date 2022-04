Politie waarschuwt bijna 2500 Nederlanders voor op server gevonden wachtwoorden

De politie Den Haag heeft op woensdag mails gestuurd naar 2500 e-mailadressen die op een 'buitenlandse server' inclusief wachtwoord gevonden zijn. Deze slachtoffers worden gewaarschuwd dat hun combinatie van mailadres en wachtwoord uitgelekt zijn.

Het cybercrimeteam van de politie Den Haag kreeg 'recent' een tip van cybersecuritybedrijf NFIR over bestanden op een buitenlandse server, met daarin duizenden unieke e-mailadressen die gekoppeld waren aan wachtwoorden. Hoeveel wachtwoorden erin stonden, is niet duidelijk, alleen dat het er 'bijna even zoveel' waren als het aantal e-mailadressen. Van alle e-mailadressen waren er 2500 unieke Nederlandse mailadressen.

De politie-eenheid besloot daarop woensdag waarschuwingsmails te sturen naar die e-mailadressen, dat hun mailadres en daaraan gekoppeld wachtwoord uitgelekt zijn. De eenheid kwam tot dit besluit na overleg met het Openbaar Ministerie. In de mail wordt aan slachtoffers geadviseerd om wachtwoorden te wijzigen. Details over de server worden niet gegeven. Evenmin wordt meegedeeld of de politie weet waar de e-mailadressen en wachtwoorden vandaan komen.