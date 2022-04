ASRock brengt X370-bios uit met ondersteuning voor AMD Ryzen 5000-cpu's

ASRock heeft als eerste fabrikant een bios uitgebracht voor een 300-serie-moederbord met ondersteuning voor Ryzen 5000-cpu's. De nieuwe bios is te downloaden en de lijst met ondersteunde cpu's is aangepast op de website van ASRock.

Het is de eerste bios in de 300-serie die ondersteuning biedt voor de Ryzen 5000-cpu. ASRock heeft de cpu's toegevoegd aan de lijst met ondersteunde cpu's voor de X370. In de lijst is ondersteuning te vinden voor de Ryzen 5950X, 5900X, 5800X, 5900, 5900X en de 5600X. De biosupdate werd ontdekt door de Japanse hardwaretwitteraar Komachi Ensaka en hij bevestigt met behulp van de System Management Unit Checker dat de nieuwe cpu's worden ondersteund.

ASRock zegt dat gebruikers eerst de bios moeten updaten naar versie P7.10 voor de cpu's ondersteund worden. AMD heeft in dezelfde update ondersteuning voor de Athlon X4 900-serie-cpu's en de A-apu's uitgezet, om ruimte te maken voor de Ryzen 5000-serie. Behalve de Ryzen 5000-serie, worden vanaf deze bios-versie ook verschillende Ryzen 4000G-cpu's ondersteund.