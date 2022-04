Kirby en de Vergeten Wereld verschijnt op 25 maart en bevat co-op

Kirby en de Vergeten Wereld moet op 25 maart verschijnen voor de Nintendo Switch. Het is het eerste 3d-platformspel in de serie en bevat een lokale co-opstand, waarbij twee spelers samen het avontuur kunnen doorlopen.

Het doel van de game is om zoveel mogelijk gevangen Waddle Dees te bevrijden. Het spel bevat een hub vanwaaruit spelers de verschillende werelden kunnen betreden, zoals in de 3d-Mario-games. Er zijn onder meer een sneeuw-, een water-, een woestijn- en een kermiswereld, laat Nintendo weten op Twitter. Net als in de 2d-Kirby-games is het mogelijk om vijanden op te zuigen en hun aanvallen over te nemen.

In de co-opstand speelt één speler als Kirby en de andere als Bandana-Waddle Dee. Laatstgenoemde heeft standaard een speer om mee aan te vallen, maar krijgt niet de mogelijkheid om vaardigheden van vijanden over te nemen. De co-opstand is alleen lokaal mogelijk, dus niet via een onlineverbinding.

Dit is niet de eerste Kirby-game voor de Nintendo Switch. Zo verschenen eerder al 2d-platformgame Kirby: Star Allies en een vechtspel getiteld Kirby Fighters 2. Hoeveel Kirby en de Vergeten Wereld gaat kosten als het spel op 25 maart uitkomt, is niet bekendgemaakt.