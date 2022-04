Serious Sam: Siberian Mayhem verschijnt op 25 januari

Serious Sam 4 krijgt een standalone uitbreiding. Siberian Mayhem speelt zich af in Rusland en bevat naast nieuwe landschappen ook nieuwe monsters. De uitbreiding bevat vijf uitgebreide missies. Siberian Mayhem is ontstaan uit een mod.

De uitbreiding bevat nieuwe vijanden en bazen. Volgens de ontwikkelaars gaat het daarbij om 'de meest geavanceerde wezens' uit de Serious Sam-serie tot nu toe. Ook bevat Siberian Mayhem nieuwe wapens, waaronder een experimentele kruisboog, en voertuigen zoals sneeuwscooters en mechs. De uitbreiding is vanaf 25 januari te koop op Steam en krijgt een prijs van 20 euro. Ook is er een bundel te koop van de uitbreiding en Serious Sam 4, voor 28,20 euro.

Siberian Mayhem was oorspronkelijk een communityproject van Timelock Studio. Serious Sam-ontwikkelaar Croteam heeft er in samenwerking met de modders een standalone uitbreiding van gemaakt voor Serious Sam 4. Volgens Croteam is Siberian Mayhem gemaakt door sommige van de 'meest getalenteerde' leden van de Serious Sam-community. Het team dat zich heeft verenigd onder de naam Timelock Studio bestaat onder andere uit DedKadath, Asdolg, YaNexus, UrbanDeHuman, FreekNik, MintFritter, NSKuber en Ar2R-devil-PiNKy.