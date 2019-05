ASML krijgt schadevergoeding van 845 miljoen dollar toegewezen voor spionage

De Amerikaanse rechtbank heeft ASML een schadevergoeding van 845 miljoen dollar toegewezen in de zaak tegen concurrent XTAL, die bedrijfsspionage pleegde. Verder is XTAL verboden om verder te werken aan software die is ontwikkeld met behulp van de gestolen informatie.

Het Amerikaanse XTAL is al failliet, waardoor het onwaarschijnlijk is dat de 845 miljoen dollar schadevergoeding daadwerkelijk geïnd kan worden. Het bedrag valt hoger uit dan de 223 miljoen dollar die bij een tussenvonnis genoemd werd. Tegenover de NOS stelt een woordvoerder dat het bedrag bestaat uit meer dan alleen geleden schade: ook door XTAL uitgespaarde kosten en gemiste inkomsten van ASML worden meegenomen.

Omdat het bedrag waarschijnlijk niet geïnd kan worden, verwacht ASML dat het in plaats daarvan al het intellectueel eigendom van XTAL in handen zal krijgen. Het geld zal ASML niet echt missen: de jaaromzet van het bedrijf is meer dan 10 miljard euro, stelt een woordvoerder. Verder mag ASML van de rechter klanten van XTAL benaderen over dit vonnis.

In april bleek dat er in de VS een rechtszaak gaande was hierover. Hooggeplaatste r&d-medewerkers hebben jarenlang onder meer broncode van software en handleidingen gestolen bij de Nederlandse chipmachinefabrikant ASML, meldde Het Financieele Dagblad toen. De diefstal van de software en interne documentatie gebeurde in de vestiging in het Amerikaanse San Jose, waarna de informatie ging naar het eveneens Amerikaanse XTAL.

Dat bedrijf probeerde, met geld van het Chinese moederbedrijf en een Chinees ministerie, een grote speler te worden op het gebied van chipmachines. XTAL wist Samsung als klant af te nemen van ASML. Bewijs voor een nationaal Chinees complot tegen ASML werd echter niet aangedragen in de zaak.