Magisk-ontwikkelaar John Wu gaat stage lopen bij Apple

De maker van Magisk, de populaire root-methode voor Android, gaat vier maanden lang stage lopen bij Apple. Het is nog niet duidelijk wat voor gevolgen dit gaat hebben voor de ontwikkeling van Magisk.

Magisk, zowel het raamwerk als de applicatie, hebben tot op heden een constante ontwikkeling doorgemaakt. Dit was ook nodig, omdat veel van de updates die Google bij Android doorvoert, nieuwe obstakels voor rooten opwerpen. Rooten alleen is dan niet eens het einde van het verhaal: de root-methode moet idealiter ook nog een safetynet-test doorstaan, zodat zaken als contactloos betalen niet uitgeschakeld worden.

Op Twitter, Reddit en andere sociale kanalen wordt met gemengd sentiment gereageerd op het nieuws. TopJohnWu is een geliefd figuur binnen de Android-gemeenschap omdat hij veel werk verzet aan Magisk en de software gratis aanbiedt. Enerzijds wordt hem de vooruitgang in zijn carrière gegund en anderzijds vinden mensen het jammer dat hij overstapt naar the dark side, een grapje die de Taiwanees zelf ook maakt.

Zijn stage begint vrijwel direct. Hoewel niet duidelijk is wat er met Magisk gaat gebeuren in die vier maanden en daarna, is er momenteel al wel Magisk-ondersteuning voor de allernieuwste versie van Android: Q bèta 2. Tegenover Android Police stelt hij dat hij nog niet weet waar hij aan gaat werken, maar hij vermoedt dat het te maken zal hebben met het Siri-platform.