Kabinet verwacht dat subsidiepot voor EV's ook in komende jaren uitgeput raakt

De Nederlandse staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Stientje van Veldhoven, zegt in een brief in antwoord op Kamervragen te verwachten dat de subsidiepotjes voor elektrische personenauto's ook in de komende jaren tot uitputting zullen komen.

In de antwoorden op vragen van meerdere Tweede Kamer-leden zegt de staatssecretaris dat de beschikbare gelden ook in de komende jaren op zullen raken, al zegt ze niet hoe snel ze verwacht dat dat het geval zal zijn. Ze lijkt blijkens de antwoorden niet van plan om de subsidiepot jaarlijks te verhogen om de uitputting te voorkomen. Volgens haar wordt met de regeling invulling gegeven aan een afspraak in het Klimaatakkoord en blijkt dat particulieren met deze subsidieregeling bereid zijn een overstap te maken naar een elektrische auto.

Van Veldhoven zegt dat is ingeschat dat de subsidieregeling en de korting op de motorrijtuigenbelasting tot ongeveer 47.000 elektrische personenauto's leidt in het A t/m C-segment tot en met 2025. Ze zegt dat de regeling bij een gemiddeld subsidiebedrag van 3100 euro per nieuwe particuliere elektrische auto in 2020 tot 2025 binnen het budget van 152 miljoen euro blijft en dat zonder dit beleid ongeveer 42.000 minder elektrische auto's op de weg zouden komen onder particulieren.

In de brief zegt de staatssecretaris dat met de subsidieregeling in totaal 2500 nieuwe elektrische accuauto's voor particulieren zijn verschenen; daarvan is 38 procent private lease. Deze subsidieregeling betrof 4000 euro voor een nieuwe elektrische auto's en de pot voor nieuwe auto's bedroeg in totaal 10 miljoen euro. Die was binnen een week al leeg. De pot voor tweedehands elektrische auto's was niet meteen leeg: van de 7,2 miljoen euro die hiervoor beschikbaar was, was op 28 september 4 miljoen aangevraagd, wat neerkomt op 1999 voertuigen.

Aanvragen die na de overschrijding van het budget binnen komen, worden maximaal een jaar doorgeschoven om gebruik te maken van de subsidiepot van het volgend jaar, maar Van Veldhoven zegt hier nu over dat het kabinet deze doorschuifregeling voor nieuwe en gebruikte EV's wil stopzetten. Dat zou betekenen dat mensen die dit jaar te laat waren, wellicht niet meer automatisch gebruik kunnen maken van de regeling van 2021. De pot voor volgend jaar bedraagt 27,9 miljoen euro voor nieuwe en gebruikte elektrische auto's. De regeling loopt door tot 2025 en er is in totaal 252 miljoen euro beschikbaar, waarvan dus 152 miljoen euro is bedoeld voor nieuwe elektrische auto's.