Google Fit-app kan met camera's van telefoon ademhaling en hartslag meten

Google Pixel-telefoons kunnen via de Fit-app de hartslag en ademhaling van een gebruiker meten. Hiervoor gebruikt de telefoon respectievelijk de achter- en selfie-camera. Google wil deze functie later ook naar andere Android-telefoons brengen.

Om de ademhaling te meten met de Fit-app moet de gebruiker zijn of haar hoofd en de bovenste helft van de romp in het zicht van de selfiecamera houden. De app gebruikt volgens Google onder meer de borstbewegingen om de ademhaling te meten. Bij het activeren van de selfiecamera ziet de gebruiker in de app wat de camera ziet en waar hij of zij zich moet positioneren. Gebruikers krijgen het advies om de telefoon tegen een voorwerp te stabiliseren.

Voor het meten van de hartslag moet de gebruiker zijn of haar vinger tegen de achtercamera houden. De app gebruikt 'subtiele kleurverschillen' in de vinger om de hartslag te bepalen. Google benadrukt dat deze metingen niet zijn bedoeld voor medische diagnoses. In plaats daarvan zijn ze volgens het bedrijf bedoeld voor mensen die hun dagelijkse welzijn willen volgen en verbeteren.

Gebruikers kunnen ervoor kiezen om de opgenomen data op te slaan in de app, zodat ze hun welzijn zo bij kunnen houden over een langere periode. Deze data komt bij andere gezondheidsdata te staan, zoals hoeveel stappen er zijn gezet en hoeveel calorieën er daarbij zijn verbrand.

Google zegt beide functies via 'initiële klinische studies' te hebben getoetst en dat ze voor zoveel mogelijk mensen werken met verschillende leeftijden en huidskleuren. De functies komen volgende maand beschikbaar voor Pixel-telefoons, het bedrijf 'heeft plannen' om het ook naar andere Android-apparaten te brengen.