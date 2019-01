Experimentele smartphoneapp detecteert overdosis drugs en belt hulpdiensten

Amerikaanse onderzoekers werken aan een smartphoneapp die kan detecteren wanneer een drugsgebruiker een overdosis neemt. In zo'n noodsituatie waarschuwt de app meteen ook de hulpdiensten.

Wanneer een drugsgebruiker een overdosis neemt, gaat dat gepaard met een zeer specifiek en voorspelbaar ademhalingspatroon, vertelt een van de onderzoekers aan The Verge. Second Chances, zoals de app in ontwikkeling heet, maakt gebruik van sonartechnologie om die wijzigingen in het patroon te detecteren. De app, te activeren kort voor de drugsinname, stuurt geluidsgolven naar de borstkas van de gebruiker, en analyseert vervolgens het geluid dat wordt teruggekaatst. Dit werkt volgens de onderzoekers nauwkeurig tot op een afstand van één meter.

In geval van nood contacteert Second Chances automatisch een dokter, vriend, familielid of iemand anders die snel ter plaatse kan zijn om Naloxone toe te dienen, een zogeheten opioïd-antidotum. Om de privacy van de gebruiker te garanderen worden alle data geëncrypteerd. "Er wordt ook geen gebruik gemaakt van de camera of van spraak, we gebruiken enkel de reflectie van het sonargeluid", licht een van de betrokken artsen toe.

Om het algoritme van de app te verfijnen, werd Second Chance in een kliniek in Vancouver getest bij 194 testpersonen. De app herkende 96 procent van de overdosissen waarbij de ademhaling gedurende tien seconden of minder was gestopt, en 87 procent van de gevallen waarbij de ademhaling beduidend langzamer werd. Het Second Chance-team is momenteel bezig om de app verder te verfijnen om de kans op foutpositieve diagnoses te verkleinen. Daarna zal de applicatie ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Amerikaanse Food and Drug Administration, die toeziet op de kwaliteit van voedsel en medicijnen.