Amerikaanse universiteit maakt wearable om overdosis drugs te herkennen

Wetenschappers van de Carnegie Mellon-universiteit in de Verenigde Staten hebben een wearable ontwikkeld die de drager waarschuwt bij een mogelijke overdosis opioïden, pijnstillers waarbij verslaving op kan treden. Na waarschuwing kan de gebruiker een antidotum innemen.

De zogenaamde HopeBand ziet er uit als een doorsnee smartwatch, maar is bedoeld om een overdosis te detecteren bij gebruikers van opioïden, zo leggen de wetenschappers uit in een artikel op IEEE Spectrum. De HopeBand meet het zuurstofgehalte in het bloed via pulsoximetrie, een gangbare methode om op non-invasieve wijze de verzadiging van het bloed te meten. De methode werkt door met lichpulsen op de huid te schijnen, waarbij de mate van absorptie door het bloed in de onderliggende vaten een indicatie vormt van het zuurstofgehalte.

Een van de eigenschappen van een overdosis opioïden is de vertraging van de ademhaling, wat zorgt voor een lagere opname van zuurstof in het bloed. De slimme armband meet constant het zuurstofgehalte en de mate van verzadiging, ofwel saturatie, in het bloed, en slaat alarm als deze onder een kritieke waarde komt. Nadat er tien seconden lang een lage zuurstofsaturatie is gemeten, slaat de armband aan. Dat moet de drager voldoende tijd geven om een antidotum in te nemen; in veel gevallen wordt Naloxon gebruikt, dat de werking van opioïden tegengaat.

Het is ook mogelijk om iemand te laten waarschuwen via een bericht dat naar de telefoon van een vooraf ingestelde ontvanger gaat, zodat er hulp ingeroepen kan worden. In dat bericht wordt ook de locatie van de armbanddrager doorgegeven.

Vooralsnog hebben de onderzoekers hun HopeBand alleen in het lab getest, omdat er nog geen gelegenheid is geweest om deze 'in het echt' te testen. De testresultaten zien er vooralsnog echter veelbelovend uit, aldus de wetenschappers.

In de Verenigde Staten zijn een groot aantal mensen verslaafd aan opioïden. In veel gevallen zijn zij verslaafd geworden nadat een dokter dit als medicatie heeft voorgeschreven; opioïden worden namelijk veel gebruikt bij pijnbestrijding, maar zijn ook zeer verslavend. Morfine en fentanyl zijn voorbeelden van medicijnen die binnen de familie van opioïden vallen.