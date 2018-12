Tesla voegt Oracle-topman Larry Ellison toe aan bestuur na ingrijpen SEC

Oracle-topman en -medeoprichter Larry Ellison treedt toe tot het bestuur van Tesla, zo heeft de autofabrikant bekendgemaakt. Daarnaast komt ook Kathleen Wilson-Thompson in het bestuur. Het besluit volgt nadat de Amerikaanse SEC een onderzoek startte naar topman Elon Musk.

Volgens Tesla zijn Ellison en Wilson-Thompson, laatstgenoemde werkt als executive vice president bij de drogisterijketen Walgreens, toegevoegd aan het bestuur vanwege hun expertise, waarmee zij in hun positie als onafhankelijk bestuurder een bijdrage aan Tesla kunnen leveren.

Uit het bericht dat Tesla online zette blijkt dat Ellison en Wilson-Thompson effectief donderdag al tot de Raad van Bestuur zijn toegetreden. Volgens de autofabrikant is er in de afgelopen maanden gezocht naar nieuwe, onafhankelijke bestuurders en hebben beide personen veel interesse in hernieuwbare energie. Verder zijn er geen details bekendgemaakt over waarom de Oracle- en Walgreens-topmensen zijn uitgekozen, al is bekend dat Ellison aandelen heeft in Tesla.

Het besluit om onder meer de Oracle-topman toe te voegen aan de Raad van Bestuur volgt nadat de Amerikaanse Securities and Exchange Commission een onderzoek startte naar topman Elon Musk. Die tweette onlangs een plan om Tesla van de beurs te halen, iets dat uiteindelijk geen doorgang vond. Na gesprekken met de SEC besloot Musk om op te stappen als bestuursvoorzitter, maar blijft hij wel aan als ceo.