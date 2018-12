Essential Phone stopt met verkoop PH1-smartphone

De Essential Phone wordt niet meer geproduceerd, waardoor de verkoop wordt gestopt. Op de eigen website is de PH1-smartphone al niet meer te koop en het bedrijf bevestigd dat er wordt gewerkt aan een nieuw model dat de verkoop moet overnemen.

De website Droid Life merkte op dat de Essential Phone, of wel de PH1, niet meer te krijgen is. Desgevraagd liet de fabrikant in een statement aan 9To5Google weten dat de smartphone inderdaad is uitverkocht, en dat er geen nieuwe voorraad wordt aangeleverd. Daarmee is de verkoop van de Essential Phone dus effectief beŽindigd.

Als reden voor het stopzetten van de productie geeft het bedrijf aan dat er aan een opvolger wordt gewerkt. Wel blijven accessoires voor de PH1 vooralsnog verkrijgbaar, en komen er nog software-updates uit.

Hoe de opvolger van de eerste Essential Phone eruit komt te zien, maakte het bedrijf niet bekend. Wel kwamen er enige tijd geleden geruchten naar buiten dat er wordt gewerkt aan een toestel met kunstmatige intelligentie en spraakbesturing. Verder zou het scherm 'klein' zijn, maar is onduidelijk wat de schermdiagonaal precies is.