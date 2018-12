Netflix laat gebruikers niet langer abonnement afsluiten via iOS-applicatie

Het is voortaan niet meer mogelijk om een abonnement op Netflix af te sluiten via de iOS-applicatie. De videostreamdienst heeft deze betaalmogelijkheid verwijderd, waardoor nieuwe abonnees hun abonnement via de website moeten afsluiten.

Dat meldt VentureBeat, gebaseerd op uitspraken van een woordvoerder van Netflix, die bevestigde dat het niet langer mogelijk is om via de iOS-applicatie een abonnement op de dienst te nemen. De beslissing zou zijn genomen na een test eerder dit jaar, waarbij in een aantal landen werd geëxperimenteerd met het stopzetten van de mogelijkheid om via de iOS-app een abonnement te nemen. Dat experiment liep niet in Nederland, maar wel in België.

Verder worden er geen details gegeven, maar het is aannemelijk dat Netflix met de beslissing de kosten voor het gebruiken van de App Store wil omzeilen; Apple neemt een deel van de omzet in als vergoeding voor het hosten van de applicatie.

Als alternatief kunnen iOS-gebruikers een abonnement afsluiten via de website van Netflix. Overigens was het al langer niet meer mogelijk om via de Android-applicatie een abonnement te nemen; daarmee stopte Netflix al in mei. Ook Google neemt een deel van de inkomsten bij applicaties die verkocht worden via de Play Store op Android.