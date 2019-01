'Google is productie Chromecast Audio gestopt'

Google stopt met Chromecast Audio en als de huidige voorraden verkocht zijn, volgt er geen nieuwe beschikbaarheid. Dat claimt een gebruiker op Reddit vernomen te hebben van de supportafdeling van Google.

De gebruiker ontving het antwoord naar eigen zeggen nadat zijn Chromecast Audio-bestelling geannuleerd was. Op zijn vraag of het zin had te wachten op nieuwe voorraden kreeg hij te horen: "We zijn gestopt met het product en krijgen dit niet meer op voorraad in de toekomst."

In de Play Store van het Verenigd Koninkrijk en bij Best Buy in Canada is de Chromecast Audio uitverkocht, maar op een aantal andere plekken lijkt er nog genoeg voorraad te zijn. Onder andere bij de Nederlandse en Belgische Play Store en bij winkels in de Pricewatch is de audiospeler nog voorradig.

Volgens ChromeStory is de Chromecast Audio minder relevant geworden door de komst van de Google Home Mini.