Deezer brengt lossless streaming muziek naar Chromecast Audio

De Franse aanbieder van streaming muziek Deezer brengt zijn aanbod voor lossless weergave naar Googles Chromecast en op speakers met de Google Assistent werkt de dienst met stembediening. In de komende tijd komt het flac-aanbod naar meer producten, waaronder die van Sony.

Deezer heeft zijn aanbod voor muziek in lossless kwaliteit hernoemd van Deezer Elite naar Deezer HiFi. Voorheen was Elite exclusief voor Sonos-gebruikers, maar het bedrijf breidt dit uit naar meer producten van derde partijen.

Zo is Deezer HiFi in combinatie met de mobiele app te gebruiken op speakers met geïntegreerde Chromecast en met de Chromecast Audio. In de komende maanden belooft Deezer zijn losslessdienst naar producten van meer fabrikanten te brengen, waaronder die van Sony, Samsung, Pioneer, Bang & Olufsen en Onkyo. Die ondersteuning zal via Google Cast of via integratie van fabrikanten zelf verlopen.

Onderdeel van de dienst is verder de beschikbaarheid van de Flow-functionaliteit voor persoonlijke aanbevelingen en de mogelijkheid muziek in 320kbit/s te downloaden op mobiel. Deezer HiFi biedt flac-streams met een bitrate van 1411kbit/s aan, voor een maandbedrag van 20 euro.