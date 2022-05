Apple geeft iPhone 12-modellen kleinere accu's dan voorgangers

De accucapaciteit van de iPhone 12-modellen is naar buiten gekomen via keuringen van de Chinese instantie TENAA. Daaruit blijkt dat de iPhone 12-modellen een kleinere accu hebben dan hun voorgangers.

De iPhone 12 Pro Max heeft de grootste accu met een capaciteit van 3687mAh, zo blijkt uit de keuring. tegenover 3915mAh van de iPhone 11 Pro Max van vorig jaar. De iPhone 12 moet het doen met een 2815mAh-accu, waar de iPhone 11 een 3110mAh-accu heeft. De iPhone 12 mini heeft een 2227mAh-accu. Dat is iets meer dan een iPhone 7 of 8, maar minder dan andere recente iPhones.

Apple geeft de accucapaciteit nooit op bij de presentatie van nieuwe iPhones, maar noemt alleen zelfgemeten waarden van accutesten, zoals '15 uur video kijken'. Daardoor komt de informatie over de capaciteit van de accu's vaak uit teardowns of keuringen. De gemiddelde accucapaciteit van een smartphone in de afgelopen maanden ligt rond 4500mAh. De accucapaciteit is een belangrijke factor in de daadwerkelijke accuduur, maar er zijn veel meer factoren, zoals het scherm, het bereik van het netwerk, de soc en andere componenten zoals sensors.

Behalve de lagere capaciteit gaat de iPhone 12 op 5G minder lang mee dan op 4G, heeft Tom's Guide becijferd. De kans bestaat dat die test in de Benelux anders uit zou vallen. Het is onbekend of de site de test heeft gedraaid op de lage 600MHz-frequentie of de hogere 2,5GHz-frequentie van het 5G-netwerk van de Amerikaanse tak van T-Mobile. Een hogere frequentie kan een minder bereik betekenen, waarbij de telefoon meer van de accu vraagt om de internetverbinding in stand te houden. In de Benelux werken 5G-netwerken alleen op lage frequenties.