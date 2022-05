Gerucht: Google werkt aan Vlaamse stem in navigatie Google Maps

Google zou werken aan een Vlaamse stem voor de navigatie in zijn kaartenprogramma Maps. Dat schrijft AndroidWorld. De stem is vooralsnog niet te kiezen en het lijkt erop dat de Vlaamse vrouwenstem per ongeluk af en toe tussendoor komt.

Een redacteur van AndroidWorld hoorde de stem in het afgelopen weekeinde en kon daarmee een tip van een lezer verifiëren, schrijft de site. Dat gebeurde tijdens navigatie met de reguliere Nederlandse mannenstem. Daarbij kwam de Vlaamse vrouwenstem tussendoor. Daarbij leek dat op een foutje of een test. De stem is niet te kiezen in de instellingen. Tweakers heeft Google om een reactie gevraagd.

Het zou niet voor het eerst zijn dat de zoekgigant een stem in een van zijn diensten in het Vlaams beschikbaar stelt. Vorig jaar kreeg de Google Assistent een Vlaamse versie. Ook toen waren de Vlaamse versies kort te horen voor sommige gebruikers voordat Google zei dat het de stem zou toevoegen.