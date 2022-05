BIPT gaat ontwikkeling glasvezel in België volgen met kaart

Het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie heeft een kaart online gezet met alle plekken waar glasvezel voor consumenten beschikbaar is. De kaart zal elk kwartaal een update krijgen en zo laten zien hoe het gaat met de ontwikkeling van glasvezel in België.

De kaart staat op de site van het BIPT. Daar staan momenteel nog niet veel plekken op, omdat glasvezel voor consumenten beperkt beschikbaar is; er staat maar één gebied van één operator op de kaart. Op de kaart kan elke update apart worden bekeken via de slider links in beeld. Daardoor is het mogelijk om te zien hoe het aanbod van glasvezel zich in de komende jaren zal uitbreiden. De kaart toont ook welke operators glasvezeldiensten aanbieden.

Alleen glasvezel voor thuisgebruik, fiber to the home, is te vinden op de kaart. Het zou onduidelijk zijn als glasvezel voor bijvoorbeeld zendmasten ook op de kaart zou staan, zegt het BIPT. De overheidsinstantie kwam vorig jaar al met Glasvezelinfo.be om consumenten te informeren over de stand van glasvezel in België. Ook daar zal de kaart te vinden zijn. In Nederland is er geen vergelijkbaar initiatief vanuit een overheidsinstantie. Wel houden diverse bedrijven de beschikbaarheid van glasvezel bij, zoals adviesbureau Stratix. Tweakers schreef enige tijd geleden een achtergrondverhaal over hoe het gaat met glasvezel in Nederland.