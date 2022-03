Belgische providers krijgen langer eigen frequentieruimte voor straalverbinding

De Belgische providers Proximus, Telenet en Orange krijgen ieder langer de beschikking over eigen ruimte in de 70/80GHz-band. De providers willen die gebruiken voor straalverbindingen. Die zijn nodig voor zendmasten die niet via glasvezel verbonden zijn.

De providers mogen de ruimte als enige gebruiken tot 30 maart 2023, zegt het BIPT. Elke provider heeft daarbij een frequentieband van 1GHz voor zichzelf, terwijl daarnaast nog 1,75GHz aan gedeelde frequentieruimte is.

De frequenties zijn te hoog voor reguliere mobiele netwerken en zijn alleen voor straalverbindingen. Daarmee verbindt een provider zendmasten met elkaar, zodat ze kunnen functioneren zonder eigen glasvezelverbinding. De vele ruimte op de hoge frequentieband maakt hoge doorvoersnelheden mogelijk, om veel gebruikers tegelijk van mobiel internet te voorzien.

Een verkoper van apparatuur had gevraagd om geen frequentieruimte toe te wijzen aan providers. Die wilde dat de frequentieband door iedereen vrij gebruikt zou kunnen worden. Dit 'dereguleren' kan altijd nog, redeneert het BIPT. "Momenteel zijn in de 70/80GHz-band slechts achttien verbindingen opgezet die toebehoren aan andere gebruikers dan de openbare mobiele operatoren, waarvan er vijf in werking zijn gesteld in 2021. Een onmiddellijke deregulering van de 70/80GHz-band lijkt dus niet nodig."

Later dit jaar vindt de multibandveiling plaats, waarbij providers licenties voor verschillende frequenties op 5G kunnen kopen. Behalve de huidige providers zijn er twee andere gegadigden, waarvan er een al een optie genomen heeft. Die willen misschien in de toekomst ook gebruikmaken van de frequentieband voor straalverbindingen.