Google voegt geschiedenis Vlaams spookdorp Doel toe aan Arts & Culture Project

Google heeft het Vlaamse dorpje Doel toegevoegd aan zijn Arts & Culture Project, een platform voor cultureel erfgoed dat doorgaans is voorbehouden aan kunstwerken en musea. Doel veranderde in een spookdorp doordat het langzaam werd opgeslokt door de Antwerpse haven.

Doel is een deelgemeente van de Oost-Vlaamse stad Beveren en tevens de naam van het verderop gelegen kerncentralepark. Via Google Arts & Culture kan er voortaan digitaal een bezoek worden gebracht aan het 'spookdorp' dat ooit 1300 inwoners telde, maar waar er vandaag amper twintig van over zijn. De rest is vertrokken, omdat Doel al jarenlang van de kaart dreigt te worden geveegd door de uitbreidingsplannen van de Antwerpse haven.

Google Arts & Culture bevat onder meer geactualiseerde Street View-beelden van Doel. De nieuwe opnames werden te voet gemaakt met een 360°-camera. Daardoor zijn ook plaatsen in beeld gebracht waar een auto niet kan komen. Dat zijn bijvoorbeeld kleine steegjes, het wandelpad op de Scheldedijk, en het interieur van de kerk van Doel. "Digitale bezoekers kunnen het als monument beschermde orgel bewonderen of vanaf de klokkentoren van het uitzicht genieten", zegt woordvoerder Michiel Sallaets van Google België.

De website besteedt ook aandacht aan het verleden van Doel en legt bijvoorbeeld uit wat de ontstaansgeschiedenis te maken heeft met het kenmerkende stratenpatroon van Amerikaanse steden. Verder kan er worden ingezoomd op de veldslagen en brandstichtingen die in vroeger tijden in Doel plaatsvonden.

Google Arts & Culture biedt inmiddels toegang tot gedigitaliseerde kunstwerken van ruim 1200 musea. Verder omvat het platform virtuele rondleidingen langs ’s werelds bekendste monumenten en bouwwerken.