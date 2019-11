Gerucht: Amazons tweede generatie ARM-processor is 20 procent sneller

Amazon werkt aan de tweede generatie van een ARM-processor die het gebruikt voor datacenters, claimt Reuters. Die zou 20 procent sneller moeten zijn dan de vorige generatie, die sinds vorig jaar in gebruik is. Amazon gebruikt een nieuwe micro-architectuur en meer cores.

Het gaat om Neoverse N1-cores, claimt persbureau Reuters. Dat is op gebied van architectuur grotendeels gelijk aan Cortex A76, de microarchitectuur die in gebruik is voor onder meer smartphoneprocessors. Wel zijn er wijzigingen om hem geschikt te maken voor gebruik in datacenters. De huidige Amazon-ARM-processor gebruikt een Neoverse E1-core, afgeleid van Cortex-A65AE.

Bovendien gaat de processor van 16 naar 32 kernen, zo zegt Reuters. Met de snellere chip wil Amazon minder afhankelijk worden van processors van Intel en AMD. Wel moeten klanten die software willen draaien rekening houden met dat die software geschikt voor ARM-architectuur. Amazon en ARM wilden beide niet reageren op het gerucht.

Amazon gebruikt de eigen processors bijvoorbeeld bij EC2-instances. Het kreeg de expertise voor het maken van ARM-procesors in handen met de overname van het Israëlische Annapurna Labs, dat Amazon in 2015 voor 320 miljoen euro overnam.