Google geeft Google Books na 15 jaar een facelift en interactieve zoekfunctie

Google heeft de webversie van Google Books een opfrisbeurt gegeven. De dienst, die deze maand 15 jaar bestaat, oogt voortaan overzichtelijker en toont meer details bij elk boek. Ook introduceert Google een interactieve manier om via afbeeldingen door de boekencatalogus te bladeren.

De informatie op het vernieuwde Google Books is voortaan prominenter ondergebracht in verschillende kadertjes, wat de website overzichtelijker maakt. Gebruikers zien in een oogopslag de belangrijkste details van een titel, zoals het genre, de publicatiedatum en eventuele literatuurprijzen die het werk in de wacht sleepte. Er is ook een apart kadertje met uitgebreide informatie over de auteur.

Nieuw zijn ook de tabbladen waarmee sneller genavigeerd kan worden naar recensies, een webshop of een andere editie van het boek. Hier schuilt ook het nieuwe onderdeel Similar books dat de gebruiker een lijst met gelijkaardige werken voorschotelt.

Met Search inside kan er eenvoudig naar bepaalde woorden of een zinsnede uit een boek worden gezocht, en dat zowel in het hele werk als in een bepaald hoofdstuk. Gelijktijdig met het vernieuwde Google Books introduceert Google ook een experimentele interactieve zoekfunctie. Hier krijgen gebruikers, door op afbeeldingen uit Google Arts & Culture te klikken, boeken aangereikt rond het onderwerp op de foto. Google noemt de functie een 'grappige manier om door de collectie te bladeren'.

Het nieuwe design van Google Books is voorlopig alleen beschikbaar op de Amerikaanse site, dus nog niet op Google Boeken. Gebruikers kunnen overigens op elk moment schakelen tussen de nieuwe vormgeving en de klassieke versie van Google Books.