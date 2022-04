Google brengt contextgevoelige zoekopdrachten via tekst naar Google Lens

Google heeft vernieuwingen voor Google Lens aangekondigd. Het wordt binnenkort mogelijk om via tekst contextgevoelige vragen te stellen over een geïdentificeerd object en de software wordt ‘in de komende maanden’ uitgerold naar de Chrome-webbrowser.

Google deed de aankondigingen voor Lens tijdens zijn Search On 2021-conferentie. Daarin demonstreert het bedrijf de ontwikkelingen die het al gemaakt heeft op het vlak van ai. Een van die ontwikkelingen zijn de nieuwe functies die Lens ‘begin volgend jaar’ zal krijgen. Zo wordt het mogelijk om gecontextualiseerde vragen te stellen over een geïdentificeerd object.

Tijdens de demo toonde Google een foto van een hemd waarna, via tekst, gezocht kon worden naar kousen met hetzelfde motief. Dat werd mogelijk door te klikken op de nieuwe functie ‘Add questions’ in Google Lens waarna de gebruiker een vraag kon stellen die meteen in de juiste context kon worden geplaatst.

Tijdens de conferentie werd ook bekendgemaakt dat Lens ‘in de komende maanden’ beschikbaar wordt gesteld voor de Chrome-webbrowser. Het wordt dan mogelijk om via de rechtermuisknop een sectie of afbeelding op een website te selecteren en Lens daar vervolgens op te laten zoeken. Vervolgens zullen de zoekresultaten via een slide-overpanel worden weergegeven.