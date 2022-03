Beheerder privacytools.io draagt domeinnaam niet over en gaat zelf verder

De beheerder van privacytools.io draagt de domeinnaam niet over aan teamleden die de site willen voortzetten onder de naam PrivacyGuides. Hij heeft aangegeven zelf verder te gaan met privacytools.io en PrivacyGuides als een fork te beschouwen.

De beheerder van privacytools.io, met alias burung hantu, meldt de redirect naar PrivacyGuides.org verwijderd te hebben 'om verdere schade en verwarring te voorkomen'. Hij verwijst daarbij naar de gevolgen voor zoekmachineoptimalisatie van een redirect. Volgens hantu is er geen sprake van een rebrand en is het project geforked. Hij blijkt daarmee niet alleen het beheer over de domeinnaam te hebben, maar ook over het Twitter-account.

Hij reageert daarmee op het bericht van eerder deze week waarin het team achter privacytools.io bekendmaakte als PrivacyGuides verder te gaan. Als reden noemden ze dat hantu al een jaar nauwelijks bereikbaar was en feitelijk niet meer bij het project betrokken zou zijn, ondanks pogingen hem te contacteren. Hantu begon het project in 2015 en is bezitter van de domeinnaam, maar volgens overige projectleden, was hij steeds vaker afwezig terwijl het project verder groeide. Dit team heeft het beheer over onder andere de services en de subreddit.

Niek de Wilde van PrivacyGuides bevestigt de gang van zaken tegen Tweakers. "Wij zijn op dit moment in gesprek met burung hantu over de komende vervolgstappen. Burung heeft aangegeven dat hij het domein niet over zal geven, en solo verder gaat. Het team zal nu vaart zetten achter de migratie, en wij raden alle gebruikers aan om back-ups te maken van hun data, en te verhuizen naar een andere service."

Daarmee lijken er twee vooralsnog bijna identieke sites te ontstaan waar gebruikers informatie over software, diensten en aanbieders die de privacy goed beschermen kunnen vinden. PrivacyGuides heeft aangegeven de site aan te willen vullen met duidelijk uitgeschreven privacycriteria en met technische en niet-technische vereisten.