Intel kondigt Hewitt Lake-soc en fpga-module voor 5g aan

Intel heeft nieuwe Xeon D-socs van de Hewitt Lake-generatie aangekondigd. De chips zijn onder andere voor netwerkapparatuur bedoeld. Daarnaast komt het bedrijf met de Programmable Acceleration Card N3000 voor 5g.

Hewitt Lake is een nieuwe soc-generatie die energiezuinigheid moet combineren met hogere kloksnelheden dan de huidige Xeon D 1500-chips. De system-on-a-chips zijn bedoeld voor netwerkapparaten, beveiligingshardware en opslagsystemen, maakt Intel bekend, zonder verdere details te geven. Zo is de precieze verschijningsdatum niet bekend.

Tijdens Mobile World Congress maakt Intel eveneens de N3000 bekend. Dit is een programmeerbare accelerator in een pci-e-kaart met 9GB ddr4 en 144MB qdr IV-sram. De kaart moet cpu's in infrastructuur voor 5g ontlasten en zou tot 100Gbit/s kunnen afhandelen. De fpga-kaart moet in het derde kwartaal verschijnen.

Begin 2020 moeten apparaten met Intels XMM 8160 5g-modem verschijnen, waaronder m2-modules van Fibocom.