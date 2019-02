Microsoft verpakt Kinect in klein pc-accessoire

Microsoft heeft Kinect nieuw leven ingeblazen met een klein pc-accessoire met camera's en microfoon en een developer kit. De module is bedoeld voor ontwikkelaars en bedrijven en niet voor consumenten, benadrukt het bedrijf.

De Azure Kinect DK, zoals Microsoft het apparaat noemt, heeft een 1-megapixeldieptecamera, een 12-megapixelcamera, zeven microfoons voor 360-gradenontvangst, gyroscoop, accelerometer en ir-sensoren. Het apparaatje meet 12,7x3,8 cm. Als toepassingen noemt Microsoft computer vision en spraakmodellen, waarmee de Kinect-module op bedrijven, onderwijs en ontwikkelaars gericht is. Het rekenwerk gebeurt via Microsofts Azure-clouddienst.

Microsoft meldt nadrukkelijk dat de Azure Kinect DK geen vervanger voor de Xbox Kinect is. Het apparaatje kost 399 dollar. Het is een nieuwe poging van Microsoft toepassingen te vinden voor zijn Kinect-technologie.

Kinect begon als accessoire voor de Xbox-consoles voor bediening van spellen met gebaren en later voor Windows-systemen. Dat werd geen groot succes en in 2017 stopte het bedrijf met de productie. Wel integreerde Microsoft de techniek in zijn HoloLens-bril voor augmented reality, waarvan Microsoft tijdens MWC in Barcelona een nieuwe generatie onthulde.