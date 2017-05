Door Sander van Voorst, maandag 29 mei 2017 09:53, 65 reacties • Feedback

Submitter: thomas479

Firefox-gebruikers melden dat zij problemen hebben bij het gebruik van verschillende Microsoft-diensten, waaronder Azure en webmail. Ze krijgen een melding te zien dat er vanwege een ongeldig OCSP-certificaat geen veilige verbinding tot stand gebracht kan worden.

Op de statuspagina van Visual Studio Team Services schrijft Microsoft dat het op de hoogte is van de problemen. Een oorzaak is nog niet achterhaald; het bedrijf stelt dat de problemen mogelijk te maken hebben met 'een certificaat dat gerelateerd is aan OCSP '. Dat is een protocol waarmee de geldigheid van digitale certificaten gecontroleerd kan worden. Firefox maakt hiervan gebruik, maar bijvoorbeeld Chrome niet. Microsoft raadt dan ook aan tijdelijk een andere browser te gebruiken.

Een twitteraar laat weten dat hij een verlopen OCSP-certificaat heeft gevonden, dat mogelijk de oorzaak van de problemen is. Verschillende Microsoft-diensten zijn niet bereikbaar voor Firefox-gebruikers, waaronder Azure, Outlook en de webversie van Skype. Getroffen gebruikers kunnen tijdelijk ocsp stapling uitschakelen, waardoor de diensten weer te gebruiken zijn. Het is vooralsnog onbekend wanneer Microsoft met een oplossing komt.

Waarschuwing die Firefox-gebruikers te zien krijgen