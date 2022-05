AMD introduceert Zen 3 met 19 procent hogere ipc en Ryzen 5000-processors

AMD heeft donderdag zijn Zen 3-chiparchitectuur aangekondigd. De generatie brengt een toename van 19 procent wat betreft de instructions per cycle. Op 5 november komen de eerste vier Ryzen 5000X-processors op basis van Zen 3 beschikbaar.

Zen 3 is de derde generatie van AMD's Zen-chiparchitectuur waarmee het in 2017 begon. Net als het vorig jaar aangekondigde Zen 2 laat AMD Zen 3 bij TSMC op 7nm maken. AMD bevestigde nog eens dat ook de opvolger Zen 4 in 2022 verschijnt en dan op een 5nm-procede geproduceerd wordt. AMD-cto Mark Papermaster lichtte donderdag de verbeteringen van Zen 3 toe. De generatie biedt een 19 procent hogere ipc of instructions per clockcycle, waar Zen 2 al een 15 procent hogere ipc dan de voorgaande generatie bood. AMD heeft wijzigingen bij onder andere cache prefetching, de execution engine en de micro-op cache doorgevoerd om tot de ipc-verbetering te komen.

De Zen 3-chips bieden verder een unified 8-core complex; Zen 2 is nog opgebouwd uit twee core complexes van vier cores. Het voordeel is dat de acht cores bij Zen 3 allemaal directe toegang tot 32MB L3-cache hebben, waar de twee componenten met vier cores bij Zen 2 het beide met 16MB L3-cache moesten doen. De performance-per-watt-verbetering van Zen 3 tegenover Zen 2 bedraagt 24 procent, terwijl beide generaties dus op een 7nm-node geproduceerd zijn.

AMD-ceo Lisa Su kondigde meteen de eerste vier Ryzen-desktopprocessors op basis van Zen 3 aan, de Ryzen 9 5950X, de Ryzen 9 5900X, de Ryzen 7 5800X en de Ryzen 5 5600X. Het bedrijf maakt dus zoals verwacht gebruik van de Ryzen 5000-naam voor de chips en behoudt de Ryzen 4000-naam voor laptopchips en de Ryzen 4000G-serie van apu's

De vier processors komen op 5 november beschikbaar. De Ryzen 9 5950X is een processor met zestien cores die 32 threads kan afhandelen en een maximale boostfrequentie van 4,9GHz biedt. Met de Ryzen 9 5900X met twaalf cores kunnen gamers een prestatiewinst van gemiddeld 26 procent tegemoet zien tegenover een identiek systeem met een Ryzen 9 3900XT, luidt de claim van AMD. Moederborden uit de AMD 500-serie kunnen na een BIOS-update overweg met de Ryzen 5000-desktopprocessors. De adviesprijzen in dollars liggen 50 dollar hoger dan de prijzen van de vorig jaar aangekondigde Ryzen 3000-desktopchips.

Ryzen 5000X op basis van Zen 3

Model Cores/

Threads Tdp Boost/Base freq. (GHz) Total cache Koeler Prijs (usd) Beschikbaarheid AMD Ryzen 9 5950X 16C/32T 105W Up to 4.9 / 3.4 72 MB N/A $799 Nov 5, 2020 AMD Ryzen 9 5900X 12C/24T 105W Up to 4.8 / 3.7 70 MB N/A $549 Nov 5, 2020 AMD Ryzen 7 5800X 8C/16T 105W Up to 4.7 / 3.8 36 MB N/A $449 Nov 5, 2020 AMD Ryzen 5 5600X 6C/12T 65W Up to 4.6 / 3.7 35 MB Wraith Stealth $299 Nov 5, 2020

Ryzen 3000X op basis van Zen 2