Arm's 'big' cores ondersteunen vanaf 2022 alleen nog 64-bit

De zogenaamde 'big' cores van Arm's Cortex-A-generatie van soc's ondersteunen vanaf 2022 alleen nog 64-bit en geen 32-bit meer. In 2022 verschijnen Arm's Makalu-chips, die dertig procent hogere prestaties dan de huidige Cortex-A78-cores moeten bieden.

De overstap naar exclusief 64-bit voor de krachtige cores van toekomstige Cortex A-generatie in 2022, maakt dat in 2023 de eerste mobiele apparaten verschijnen die alleen met 64-bit-code overweg kunnen en niet meer met 32-bit-code. Volgens Arm maakt de 64-bits instructieset hogere hardwareprestaties mogelijk, waar apps en rekentaken rond kunstmatige intelligentie en AR en VR van kunnen profiteren. Bovendien zouden ontwikkelaars er voordeel van hebben, vanwege de prestatiewinst bij het compileren in 64-bit en de focus op een enkele set binaries.

Arm maakt voor zijn soc-ontwerpen gebruik van een configuratie van kleine, zuinige cores en grote, krachtige varianten. Het bedrijf noemde deze ontwerpen aanvankelijk big.Little en sinds 2017 DynamIQ. Uit de bewoordingen van Arm valt op te maken dat de zuinige cores in ieder geval aanvankelijk nog 32-bit ondersteunen, en zo waarschijnlijk bestaande 32-bit-apps kunnen blijven draaien.

De Arm-architectuur ondersteunt al sinds 2011 64-bit-verwerking, bij de komst van ARMv8-A. Het gaat hierbij om de AArch64- of ARM64-extensie, die naast de AArch32- of 32-bit-instructieset aanwezig is. Socs kunnen daarmee zowel 64-bit- als 32-bit-apps draaien. Het laten vallen van AArch32 biedt Arm mogelijkheden om de grote Cortex-A-cores te verbeteren. Softwareleveranciers zijn al langer bezig met de overgang naar 64-bit. Apple ondersteunt vanaf iOS11 al geen 32-bit-apps meer en Google eist sinds februari 2019 dat van Android-apps ook 64-bitversies verschijnen.

Arm publiceerde verder een roadmap waar de Matterhorn-generatie van Cortex-A voor 2021 en Makalu voor 2022 op staan. Een enkele Makalu-core zou tot aan 30 procent beter moeten presteren dan een Cortex-A78-core, aldus een schatting van Arm op basis van SPECint_base2006-resultaten. Details over deze komende generaties gaf Arm verder niet.